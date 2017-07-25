الجيش المصري يحبط عملية إرهابية كبرى استهدفت كمينا جنوب العريش

القاهرة (وام)

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تمكن إحدى دورياتها بشمال سيناء من إحباط عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف إحدى كمائنها جنوب مدينة العريش والتى كان سينتج عنها خسائر جسيمة فى الأرواح قد تصل إلى إستشهاد ما يقرب من 50 -60 فرداً من المدنيين والعسكريين .

وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري أن إحدى عربات الدفع الرباعى المفخخة حاولت إقتحام حواجز الكمين لإستهدافه إلا إنها فوجئت بتمركز إحدى الدبابات أمام الكمين بمسافة حوالى 200 متر مما أجبر العنصر التكفيرى سائق العربة المفخخة على إيقاف عربته أمام الدبابة مباشرة بهدف تفجير الدبابة وإحداث أكبر خسائر فى صفوف العسكريين وكذا المدنيين المتواجدين بجوار وأمام الكمين وقد إستدعى إنتباه سائق الدبابة تواجد أربعة عناصر تكفيرية بالسيارة مسلحين بالبنادق الآلية والرشاشات ويستعدون لمغادرتها لإستهداف عناصر الكمين فى ظل تواجد العشرات من المدنيين.

وأضاف أن سائق الدبابة قام بالإسراع باعتراض السيارة والتصدى لها والإصطدام بها بهدف تلقي الموجة التفجيرية فى جسم الدبابة بما يجنب المدنيين وكذا أقرانه العسكريين أى إصابات. إلا أن السيارة إنفجرت عقب عملية التصدى لها وكان الإنفجار كبيراً مما يشير إلى إنها كانت تحمل حوالى 100 كجم من المواد المتفجرة شديدة الإنفجار وقد نتج عن الإنفجار إستشهاد سبعة من أهالى سيناء، ثلاث رجال وسيدتان وطفلان، تصادف تواجدهم بالمنطقة أمام الكمين أثناء وقوع الإنفجار.

واكدت القوات المسلحة المصرية على أن مثل تلك العمليات الإرهابية لا تزيدها إلا إصراراً وعزيمة على المضي قدماً فى إستئصال جذور الإرهاب الأسود من سيناء.