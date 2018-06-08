ليون ينفي انتقال فقير إلى ليفربول

لندن (أ ف ب)

نفى نادي ليون الفرنسي «الاخبار المضللة» التي نشرتها وسائل أعلام إنجليزية وفرنسية، بشأن توصله الى اتفاق مع نادي ليفربول الانجليزي للتعاقد مع قائده نبيل فقير مقابل 53 مليون جنيه استرليني.

وكانت وسائل إعلام انجليزية وفرنسية، بينها هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة «ليكيب»، قد أشارت أمس الى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، قد أنجزت عملياً.

الا أن ليون أصدر بياناً أكد فيه أنه «في هذه الفترة من الانتقالات حيث إن مجرد أي شائعة تبدو وكأنها حقيقة، يود ليون التأكيد أن المعلومات الموثوقة هي فقط التي يتم نشرها على موقع النادي».

واعتبر ليون أن كل ما يتعلق بانتقال فقير حالياً هو «أنباء مضللة». وأوضح رئيس النادي جان ميشال أولاس، أنه «لم يتم التوصل الى أي صفقة»، ولاسيما بالسعر الذي ذكرته التقارير الصحافية، وهو 53 مليون جنيه (60 مليون يورو، 71 مليون دولار أميركي).

وكانت «بي بي سي» قد أشارت إلى أن «المحادثات بين الناديين قد تنتهي بشأن اتفاق قد تصل قيمته إلى 60 مليون يورو»، بينما نشرت «ليكيب» نبأ الصفقة على صفحتها الأولى أمس، مشيرة الى أن «قائد فريق ليون الذي يستعد للخضوع للفحص الطبي سيتعاقد في الساعات المقبلة مع «الحمر» مقابل أكثر من 70 مليون يورو مع المكافآت».

ويسعى ليفربول الذي بلغ في الموسم المنصرم نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر 1-3 أمام ريال مدريد الاسباني، إلى التعاقد مع فقير، لتعويض انتقال لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية مطلع 2018 .

وعزز النادي الإنجليزي صفوفه مؤخراً بالتعاقد مع البرازيلي فابينو القادم من موناكو الفرنسي، كما سينضم اليه الغيني نابي كيتا من نادي لايبزيج الألماني، علماً بأن هذه الصفقة أنجزت العام الماضي، وتضمنت عدم انضمام اللاعب الى ليفربول سوى في صيف 2018.

وساهم فقير الذي سجل 24 هدفاً لليون في الموسم المنصرم، في إنهاء فريقه الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.