حسن البلام يقرر اعتزال التقليد

أعلن الفنان حسن البلام اعتزاله التقليد نهائياً، عقب الانتقادات الواسعة التي تعرض لها مع الفنان عبدالناصر درويش، بعدما شرعا في تقليد العديد من الشخصيات الخليجية والعربية في برنامجهما «بلوك غشمرة»، الذي تصدى لإخراجه أحمد الدوغجي، ومازال يعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت، وشارك فيه عدد من الفنانين الشباب.

وأصدر البلام بياناً صحافياً قال فيه: «منهم من أساء فهمي، ومنهم من تجاوز حدود الأدب في الانتقاد، وغيره من الكلام الجارح، وأنا لا أقبل أن أكون سبباً في إزعاج أحد، أو أن أتسبب في أي إساءة لأي من كان».

وتابع: «كوني أحترم جمهوري، صغارهم قبل كبارهم، لذا أعتذر عن كل ما قدمته وتسبب في إساءة لأحد، ومن هذه اللحظة أنا أعتزل التقليد نهائياً، والسموحة والاعتذار للجميع».

يذكر أن «بوك غشمرة» بطولة عبدالناصر درويش وحسن البلام، والذي يعرض على قناة الكويت الأولى، تدور فكرته حول تقليد بعض الشخصيات، وبدأت المشكلات تحاصر العمل، بعد أن أطل البلام ودرويش في إحدى الحلقات، وهما يقلدان مواطنين سودانيين، ما أثار استياء الجمهور السوداني.