مدبولي.. «بابا عبده» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

لم يقتصر إبداع عبدالمنعم مدبولي على المسرح والسينما، بل امتد إلى الإذاعة والتلفزيون، حيث شارك في بطولة مسلسلات ارتبط بها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وامتد عمله في الإذاعة لأكثر من نصف قرن قدم خلالها برامج ومسلسلات ناجحة تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، فإلى جانب البرنامج الشهير «ساعة لقلبك»، قدم «وراء الستار» مع فؤاد المهندس، ومن مسلسلاته الإذاعية «هيجننوني»، و«عبده كارتيه»، و«لعبة الحب»، و«مزيكا بولتيكا»، و«عاشق رايح جاي».

وفي الدراما التلفزيونية الرمضانية ترك رصيداً كبيراً من المسلسلات يزيد على 30 عملاً، وأشهرها «أبنائي الأعزاء شكراً» عام 1979 أمام يحيى الفخراني، وصلاح السعدني، وفاروق الفيشاوي، وفردوس عبدالحميد، وآثار الحكيم، ومحمود الجندي، وإخراج محمد فاضل، وقدم فيه دوراً تراجيدياً تعاطف معه الجمهور، لرجل طيب «بابا عبده» يعامل أبناءه وكل من حوله بطيبة وحنان، ولا يكون نصيبه إلا عقوق الأبناء وجحودهم، ولنجاحه فيه أطلق عليه الجمهور والوسط الفني في مصر لقب «بابا عبده» .

ومن مسلسلاته الكوميدية في رمضان «تركة جدو» أمام سمير غانم، وجورج سيدهم، و«جحا المصري» من إخراج محمد فاضل، و«مغامرات راجل زي وزيك» مع نبيلة السيد، وحسن مصطفى، و«أيام المرح» أمام محمد صبحي، وسناء جميل، و«وكسبنا القضية» مع عمر الحريري، و«الدنيا وردة بيضا» مع محمود الجندي، وفادية عبد الغني، و«درس العمر» مع كريمة مختار، وممدوح وافي، و«كوبرى الأحلام» مع أمينة رزق، ورجاء حسين، و«حلم الثراء الجميل» مع محسنة توفيق، وسماح أنور. إلى جانب مسلسلات اجتماعية منها «عالم عم أمين» مع أمينة رزق، ونسرين، و«لا يا ابنتي العزيزة» مع هدى سلطان، وأنور إسماعيل، و«ثمار الشوك» مع زوزو نبيل، وأبوبكر عزت، و«أولادي» مع ليلى طاهر، وزين العشماوي، و«وداعاً يا ربيع العمر» مع هدى سلطان، ومديحة يسري، وإثار الحكيم، و«ناس ولاد ناس» مع نادية لطفي، وأمينة رزق، و«الآنسة كاف» مع كرم مطاوع، وخالد زكي، و«العائلة» مع محمود مرسي، وليلى علوي، و«الشارع الجديد» مع عزت العلايلي، وفردوس عبد الحميد، ومحمود الجندي، كما قدم فوازير للأطفال باسم «جدو عبده زارع أرضه» و«جدو عبده راح مكتبته».