«زايد للإسكان»: لا قوائم انتظار للساعين إلى مساكن

محمد صلاح (رأس الخيمة)

تسارعت وتائر تنفيذ مشاريع برنامج الشيخ زايد للإسكان في عدد من إمارات الدولة، في وقت كشف البرنامج عن إنجاز85% من مجمع الرقايب في عجمان و45% من مجمع القوز السكني في دبي و42% من مدينة الشهداء في أم القيوين و18% من مجمع بطين السمر في رأس الخيمة وذلك من ضمن مشروعات المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج في الوقت الحالي ويستفيد منها آلاف المواطنين في جميع المناطق. وأوضح البرنامج أن لا قوائم انتظار لديه من المواطنين الذين يستحقون الدعم السكني وقاموا باستيفاء الأوراق المطلوبة، معلناً طرح المرحلة الثانية من مجمع بطين السمر الإسكاني في رأس الخيمة في أغسطس المقبل. وأكدت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان أن القرارات الخاصة بالدعم السكني للأهالي تصدر بصورة شهرية لمن يستوفون كل الشروط والالتزامات الخاصة بالبرنامج ، والتي تتطلب بعض المستندات التي يقدمها المواطن للحصول على الدعم السكني المطلوب له. وأضافت أن: البرنامج ينفذ في الوقت الحالي أربعة مجمعات سكنية هي القوز في دبي والرقايب في عجمان ومدينة الشهداء في أم القيوين وبطين السمر في رأس الخيمة، كما سيطرح البرنامج المرحلة الثانية من مجمع بطين السمر في رأس الخيمة خلال شهر أغسطس المقبل. وأشارت إلى أن المجمعات السكنية التي يجرى تنفيذها وفق أعلى المعايير المطلوبة, تلبي حاجة الأهالي من المساكن وتتميز بالجمع بين الحداثة والتراث المعماري المحلي المتميز وتضم جميع المرافق المطلوبة لإسعاد الأهالي وذويهم. وأوضحت مدير عام البرنامج أن مشروع بطين السمر الذي يجري تنفيذه في إمارة رأس الخيمة يضم في مرحلته الأولى 354 مسكناً وتم إنجاز 18% منه ويتم تشييده على مساحة تقدر بـ 396,480 متراً مربعاً في منطقة بطين السمر الأولى وتبلغ تكلفته الإجمالية 330 مليون درهم وسيتم تسليم المشروع في بداية العام 2019، ويضم المجمع خمسة نماذج سكنية منها 20 نموذجاً بطابق أرضي يضم غرفتي نوم على مساحة 201 متر مربع و48 نموذجاً لمسكن بطابق أرضي يضم 3 غرف نوم على مساحة 258 متراً مربعاً و 126 نموذجاً بطابق أرضي وأول يضم 4 غرف نوم على مساحة 387 متراً مربعاً و126 نموذجاً آخر لمساكن بطابق أرضي وأول تضم 4 غرف نوم على مساحة 401متر مربع و34 نموذجاً بطابق أرضي وأول على مساحة 390 متراً مربعاً، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي والمهم ستطرح الشهر المقبل.

مجمع مدينة الشهداء

وقالت المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بالنسبة لمجمع مدينة الشهداء السكني في أم القيوين إنه يضم 232 مسكناً وتم إنجاز 42% من هذا المجمع حتى الآن، ومن المتوقع إنجازه بشكل كامل خلال شهر يونيو من العام المقبل، ويتم تشييد هذا المشروع على مساحة من الأرض تقدر بنحو 830 ألفاً و449 متراً مربعاً، ويتميز هذا المجمع بموقعه الجغرافي بين شارع الاتحاد وشارع محمد بن زايد، ومن ضمن الخدمات القريبة من موقعه مستشفى الشيخ خليفة ووزارة تنمية المجتمع ومبنى إدارة المرور. ويضم المشروع أربعة نماذج سكنية، هي «ياقوت 7» و«زفير 7» و«زمرد 3» و«زمرد 6». وتعد مساحات أراضي مشروع مجمع أم القيوين السكني الأكبر من بين جميع مساحات أراضي مساكن المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج، حيث تبلغ مساحة الأرض الواحدة فيه ما يقارب 50 متراً للطول و40 متراً للعرض، كما تعد مساحات أراضي مساكن المجمع الأكبر من حيث مساحات الأراضي التي يتم منحها للبناء الخاص للمستفيدين الحاصلين على قرارات الدعم السكني الفردية. وأشارت الفندي إلى أن البرنامج أنجز حتى الآن 45% من مشروع مجمع القوز السكني في دبي ويجرى تنفيذ المشروع الذي يضم 159 مسكناً ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من 2018، يقع مشروع مجمع القوز السكني في إمارة دبي في منطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم كما يقع بالقرب من برج خليفة وشارع الشيخ زايد في دبي. ويمتد المشروع على مساحة 900,600 ألف متر مربع.

الرقايب

وأكدت مدير عام البرنامج إنجاز 85 % من مجمع الرقايب في عجمان الذي سيجري تسليمه في شهر فبراير المقبل، ويضم 306 مساكن، بتكلفة 350 مليون درهم ويجري تشييده على مساحة إجمالية تقدر بـ502 ألف متر مربع. وحول نية البرنامج إطلاق المزيد من مشروعات المجمعات السكنية خلال الفترة المقبلة أكدت جميلة الفندي أن البرنامج يسعى لتلبية الاحتياجات السكنية في معظم إمارات الدولة ، ويتم إنشاء المجمعات السكنية بناء على الدراسات السكانية والاحتياجات السكانية في المناطق. ويتم حالياً تنفيذ مشروع بطين السمر السكني في مرحلته الأولى على أن تنجزمجمعات سكنية أخرى حال توافرت الأرض من خلال دراسة الوضع السكني في الإمارة لتنفيذ مجمعات سكنية جديدة يراعى في تنفيذها أن تكون مجمعات سكنية مستدامة تتوفر فيها مقومات الحياة العصرية وتحقق الاستقرار والسعادة للمواطنين.

معايير استدامة

بينت المهندسة جميلة الفندي أن البرنامج يطبق معايير استدامة في جميع مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها في مختلف إمارات الدولة، كما يدرس إضافة معايير الطاقة المتجددة والنماذج المبتكرة في مشاريعه المستقبلية، مشيرة إلى تشكيل فريق عمل متخصص على مستوى الدولة، يضم مسؤولين من الجهات الخدمية،لدراسة احتياجات المواطنين في مشاريع المجمعات السكنية كتنفيذ الطرق والمدارس والمراكز الصحية.ويؤخذ بعين الاعتبار تنفيذ هذه المرافق والخدمات في فترة تصميم وتخطيط مشاريع المجمعات السكنية. وحول تقديم الدعم المطلوب لصيانة مباني الأهالي قالت الفندي، إن البرنامج يتعامل بشكل فوري مع الطلبات الخاصة بصيانة مساكنهم، وذلك بعد تقييم المسكن من قبل لجنة المعاينة والتقارير الفنية.