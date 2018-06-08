بشارة للصابرين

القاهرة (الاتحاد)
قال أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ، وإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاهُمْ، فمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ».
قد يتزعزع يقين العبد المؤمن وقد يضعُف، عند وقوع البلايا والمحن، رغم معرفته بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل ومشيئته، لكنه إذا علم أن الجزاء يعظُم على قدر عظم البلاء، وذلك علامة على حب الله تعالى، فلن يتزعزع ذلك اليقين أبداً.
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والصبر سبب لرفع الدرجات وتكفير السيئات، قال تعالى: (... إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)، «سورة الزمر: الآية 10»، قال عبد الله بن مسعود إن رسول الله قال: «ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، إلا كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها»، وعِلم العبد أن المرض أو البلاء سيكون سبباً في رفعة درجته وزيادة ثوابه، يهون عليه المشقة والألم، ويصبح راضياً بقضاء الله تعالى وقدره، محتسباً أجره.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة»، دلاله على أن نزول البلاء ليس علامة على غضب الله، بل علامة على حب الله، وخير للمؤمن من أن يُدَّخر له العقاب في الآخرة، وقال الحسن البصري: لا تكرهوا البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فَلَرُبَّ أمرٍ تكرهه فيه نجاتك، ولَرُبَّ أمرٍ تؤثره فيه عطبك، أي هلاكك.