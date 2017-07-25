الأمم المتحدة: ميانمار تنتهك حقوق الأقليات

جنيف (وام)

وجهت يانجي لي المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المختصة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أمس بياناً شديد اللهجة إلى حكومة ميانمار اتهمتها فيه بمواصلة سياسات تذكر بالحكومة العسكرية السابقة، وذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن في البلاد بمناطق أقلية الروهينجيا المسلمين، وغيرها من الأقليات. وقالت يانجي لي، التي أنهت زيارة لميانمار لتقصى الحقائق استمرت 12 يوماً، إن هناك قائمة طويلة من القلق تشتمل على تقارير عن عمليات قتل وتعذيب واستخدام السكان كدروع بشرية، إضافة إلى الموت أثناء الاحتجاز والأزمة الإنسانية المستمرة للروهينجا والأقليات الأخرى الذين أجبروا على مغادرة منازلهم.