محمدالراشدي: لـ «الاتحاد»: أجواء رمضان في السنغال إيجابية ومريحة

نسرين درزي (أبوظبي)

تحدث محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى داكار عن ارتياحه للصيام في السنغال؛ لأنه بلد مسلم وأجواؤه الرمضانية إيجابية وحاضرة طوال الشهر. وذكر أن هنالك الكثير من القواسم المشتركة بين الإمارات والسنغال التي يدين غالبية سكانها بالدين الإسلامي الحنيف. وقال السفير، إن أصعب رمضان مر عليه خلال توليه مهامه الدبلوماسية كان في هونج كونج، وأكثره ثراءً كان في باريس وبلجيكا. ولا يخفي السفير تدخله في الأطباق التي يطلبها يومياً على مائدة الإفطار، وأهم صنفين لا يستغني عنهما البلاليط والفطائر على أنواعها.

تستحق التجربة

في حوار مع محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى داكار، ذكر أن العمل الدبلوماسي وخدمة الوطن يتطلبان منه توطين النفس على الغربة. واعتبر أن هنالك فرقاً كبيراً بين قضاء شهر رمضان المبارك في أرجاء الوطن وسط الأهل والأقارب والأصدقاء وبين قضائه في الخارج بعيداً عنهم. وقال إنه يرى في هذا الاختلاف تنوعاً وثراءً لجهة التعرف إلى ثقافات جديدة، والتوقف عند تقاليد شعوب أخرى تجمعنا بها مجموعة طقوس إسلامية تستحق التجربة بأساليب مغايرة. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه بعثة الدولة في السنغال، كما تفعل بعثاتها في بلدان أخرى، لجهة نشر العادات الإماراتية عموماً والمرتبط منها بشهر رمضان. وهذا لا يكون إلا من خلال الفعاليات التي يتم تنظيمها بين الجانبين الإماراتي والسنغالي لتبادل المعارف والتوقف عند المشترك منها.

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