سلطان بن حمدان يحتفي بالشمري في حضور الرميثي

أبوظبي (الاتحاد)

أقام معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، مساء أمس، مأدبة إفطار، حضرها معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحمود فليطح الشمري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت، في استراحة غابة أبومريخة بأبوظبي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتبادل الحضور التهاني والتبريكات في هذه الأيام الفضيلة.

وحضر المأدبة، عدد من القيادات الرياضية في الدولة، وتبادل معاليه الحديث حول تعزيز التعاون الرياضي بين الدولتين الشقيقتين، بما يصب في مصلحة تطوير الرياضة، خصوصاً الرياضات التراثية، والمساهمة في تعزيز وجودها، وزيادة انتشارها على مستوى دول الخليج العربي.