شاكر يتصدر قائمة نهائي بطولة البولينج

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر لاعب منتخبنا شاكر علي بطل الخليج وآسيا الترتيب العام لبطولة عام زايد الرمضانية للبولينج التي أقيمت برعاية شركة أدنوك، بصالة مركز خليفة الدولي للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وشهدت مشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة، وعدد من بعض دول التعاون، في مقدمتها السعودية والكويت وسلطنة عمان ضمن 3 فئات.

وجاءت صدارة شاكر علي، وتأهله للدور النهائي، على حساب 12 لاعباً ولاعبة واحدة هي الفلبينية يولا مارسيل، والذين جاء تأهلهم من أصل 24 لاعباً ولاعبة بلغوا تلك المرحلة، وقد تجاوز معدل رصيدهم من النقاط فوق 200 نقطة.

وحل في المركز الثاني لاعب منتخب شباب سلطنة عمان وبطل الخليج السابق حسن الخروصي بـ 219 نقطة، وجاء في المركز الثالث لاعب منتخبنا للشباب خميس الشامسي بـ 215 نقطة، وحل رابعاً لاعب منتخبنا هاشم الهاشمي في المركز الرابع، ثم الفلبينية يولا مارسيل في المركز الخامس، وأحمد المهري سادساً، والفلبيني جين ورنجاس سابعاً، ثم عيسى سيف سالم في المركز الثامن، وتراجع الدولي المتصدر السابق حسين السويدي للمركز التاسع، واحتل المركز العاشر الفلبيني جوردان ايفانس، ثم محمد المرزوقي الحادي عشر، وفي المركز الثاني عشر باسل الزيودي.