شاكر يتصدر قائمة نهائي بطولة البولينج

أبوظبي (الاتحاد)
تصدر لاعب منتخبنا شاكر علي بطل الخليج وآسيا الترتيب العام لبطولة عام زايد الرمضانية للبولينج التي أقيمت برعاية شركة أدنوك، بصالة مركز خليفة الدولي للبولينج بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وشهدت مشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة، وعدد من بعض دول التعاون، في مقدمتها السعودية والكويت وسلطنة عمان ضمن 3 فئات.
وجاءت صدارة شاكر علي، وتأهله للدور النهائي، على حساب 12 لاعباً ولاعبة واحدة هي الفلبينية يولا مارسيل، والذين جاء تأهلهم من أصل 24 لاعباً ولاعبة بلغوا تلك المرحلة، وقد تجاوز معدل رصيدهم من النقاط فوق 200 نقطة.
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