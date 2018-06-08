منتخب الناشئات «أ» في الصدارة بـ «سداسية»

دبي (الاتحاد)

تصدر منتخبنا للناشئات «أ» تحت 15 سنة، البطولة الرمضانية الودية تحت 18 سنة، التي تنظمها لجنة كرة القدم للسيدات وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع اتحاد الكرة، بعد فوزه المستحق على أكاديمية دبي لكرة القدم، 6 - 1، في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي جمعتهما مساء أمس الأول، على ملعب العشب الصناعي بمقر الاتحاد بالخوانيج في دبي والتي تختتم الليلة.

سجل أهداف منتخبنا، سندية غريب المزروعي «هدفين»، شجون الشحي، شهد خالد، موزة إبراهيم، وغالية عبد الرزاق، فيما سجلت ريتا بطوطي هدف أكاديمية دبي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وانتهت المباراة الثانية في اليوم الافتتاحي للبطولة، لصالح منتخب الناشئات «ب» تحت 15 سنة، والذي تمكن من حصد النقاط الثلاثة للمباراة، على حساب أكاديمية دبي لكرة القدم، على الملعب ذاته، بنتيجة 5 - 2، ليحتل الوصافة، بينما تذيل فريقي أكاديمية دبي لكرة القدم المجموعة من دون نقاط. سجل أهداف منتخبنا، عائشة عبد الرحمن، ريم سعد، فاطمة خالد، وغدير علي «هدفين»، بينما سجل هدفي أكاديمية دبي، أدريان ألفونسو. من جانبها، أشادت حورية الطاهري مدربة منتخب الناشئات، بالمستوى الجيد الذي قدمته اللاعبات خلال مباراتي اليوم الافتتاحي للبطولة، مؤكدة أن الهدف من هذه الدورة، كان حاضراً ووجدناه يتحقق في مباراتي الافتتاح، حيث قمنا بإشراك جميع اللاعبات الأساسيات والاحتياط، وقسمناهم لفريقين «أ، وب»، وتم تجربتهن خلال المباراتين. وأضافت: هناك هدف رئيس آخر، ألا وهو عدم استطاعتنا تجربة جميع اللاعبات المنضمات للمنتخب في المباريات الرسمية، لذا مثل هذه البطولة تعد فرصة سانحة للتجربة، حيث تمكنا من إشراك خمس حارسات مرمى خلال شوطي المباراة الأولى، وخاصة أن خلال الفترة الماضية تم الاعتماد على حارسة بشكل أساسي، بالتالي سنحت لنا فرصة كبيرة لتجربتهن، للوقوف على مستواهن.