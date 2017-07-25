روسيا تنشر مراكز مراقبة جنوب سوريا وصولاً للجولان المحتل

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، نشر نقطتي تفتيش و10 مراكز مراقبة على حدود منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا، وصولاً إلى مسافة 13 كم من الجولان المحتل. في حين أرسلت القوات الحكومية السورية تعزيزات جديدة لدعم قواتها المقاتلة ضد تنظيم «داعش» على محور السخنة شمال شرق مدينة تدمر وسط البلاد.

وأوضح الفريق أول سيرجي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، أن نشر النقاط التابعة للشرطة العسكرية الروسية جرى يومي 21 و22 يوليو، في المناطق المتفق عليها من خطوط التماس بين أطراف النزاع في منطقة تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا.

وشدد قائلاً: «أقرب نقطة من الجولان تقع على مسافة 13 كم من المنطقة العازلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان». وذكر بأن نشر قوات الشرطة العسكرية الروسية جنوب غرب سوريا جاء تنفيذاً للمذكرة الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بهذا الشأن في 7 يوليو الجاري. وأكد أن الجانب الروسي أبلغ الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل مسبقا بعملية نشر عناصر الشرطة العسكرية في المنطقة.

وفي منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية، نشرت الشرطة العسكرية الروسية أمس، نقطتي تفتيش و4 نقاط مراقبة. وذكّر رودسكوي بأن مصر استضافت مؤخراً مفاوضات بين ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة، سمحت بالتوصل إلى اتفاق حول نظام إدارة منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.