«التعاون الإسلامي» تندد بالإجراءات الإسرائيلية

جدة (وكالات)

دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وإجبارها على التراجع عن اجراءاتها غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

وأكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ بمقر المنظمة في جدة رفضها للاجراءات التي تفرضها اسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) على مدينة القدس والمسجد الأقصى. ودانت الإجراءات العقابية التي بدأت إسرائيل بتنفيذها في 14 يوليو الجاري وخاصة إغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه ومنع رفع الأذان من مآذنه وكذلك دخول الشرطة الى حرم المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية واعتقالهم وصولا الى نصب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.

وقالت اللجنة ان الاجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار تنفيذ مخططاته الاستعمارية ومحاولاته لتغيير الوضع القائم التاريخي في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتي تهدف الى المساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تغير الوضع القائم التاريخي وتعرقل دخول المصلين إلى الحرم وتمنعهم من حقهم بممارسة شعائرهم الدينية التي تكفلها المواثيق الدولية مؤكدة الحق في الوصول إلى أماكن العبادة بحرية.

وشددت اللجنة على حاجة الفلسطينيين في مدينة القدس الى وقفة جادة وحقيقية داعية الدول الأعضاء الى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس ومواجهة التحديات الإنسانية من خلال توفير وتعزيز الدعم المالي والاقتصادي على وجه السرعة.

كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى التدخل العاجل بالوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية بحق المكانة الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى واستباحة حرمته وإلزام إسرائيل بالتراجع عنها.

كما طالبت اللجنة إسرائيل بالتراجع عن كافة الإجراءات غير القانونية التي فرضتها على المدينة المقدسة وتحميلها المسؤولية عن كل ما ينتج من هذه الإجراءات محذرة من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية والتي تسعى فيها إلى التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي الشريف وحرف الصراع من سياسي إلى ديني.