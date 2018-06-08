استراتيجية جديدة لإدارة «الألعاب المصاحبة» في الجزيرة

أمين الدوبلي (أبوظبي)

بدأت تصورات المستقبل والرؤية والاستراتيجية الجديدة لمجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة، تتبلور، وكذلك آلية العمل والخطة التشغيلية في ظل الهيكلة الجديدة التي تم اعتمادها بهدف تطبيق الحوكمة الرياضية، بما يضمن اتساق خطط وأهداف الفرق مع خطط وأهداف حكومة أبوظبي، فضلاً عن حرص الشركة ومجلس إدارتها ومشرفيها ومدربيها على التواجد هذا العام على منصات التتويج في مختلف الرياضات.

ويأتي ذلك بعد 6 أشهر من العمل في صمت بالشركة عقب الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وأكد راشد عتيق الهاملي رئيس مجلس الإدارة أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسته، وعضوية كل من حليمان الهاملي بطل البولينج السابق عضو مجلس الإدارة، وعبد الله محمد مخير لاعب كرة اليد السابق عضو مجلس الإدارة، وعوض هويشل لاعب كرة اليد السابق عضو مجلس الإدارة، وهاشم السيد لاعب كرة اليد بالنادي والمنتخب الوطني السابق عضو مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن توزيع المهام أصبح واضحاً، حيث إن العمل الفني يتولاه مشرف في كل لعبة مع الجهاز الفني، وعلى مجلس الإدارة المتابعة والتواصل مع الهيئات والجهات الحكومية منها الهيئة العامة للرياضة، والاتحادات والمجالس الرياضية.

وقال: التواصل مع مختلف الفرق لمتابعتها سيتم بشكل دوري من خلال اجتماع شهري يجمع اللجنة الفنية والمشرفين والمدريبن للتعرف على ما تم إنجازه وفق الخطة الموضوعة، وما سيتم إنجازه في المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات والمستجدات أولا بأول.

وأضاف: من الأخبار السارة الجديدة في النادي أن كرة السلة بالنادي ستعود من جديد، ويجري حاليا تشكيل فريقها للمشاركة في منافسات الموسم المقبل على مستوى الفريق الأول، مشيرا إلى أن الهدف لن يتوقف على مجرد المشاركة، بل يطمح إلى تحقيق الإنجازات، حيث إن العمل جار منذ فترة للتعاقد مع أجهزة فنية جديدة، وذلك بالتنسيق مع المشرفين، وهم محمد مبارك في الكرة الطائرة، وعبد الله السويدي وشيخة الضنحاني في كرة اليد، وعبد الله القامة وعبير السويدي في الجو جيتسو، وجمعه الغيلاني في السباحة.