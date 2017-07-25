رقم قياسي في أعداد المعتمرين هذا العام

الرياض (وكالات)

قال مجلس الوزراء السعودي، إن عدد المعتمرين لهذا العام سجل رقما قياسيا جديدا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» في تغريدة على تويتر. وذكرت «واس» أن عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة للمعتمرين هذا العام، وصلت إلى أكثر من 6 ملايين و750 ألف تأشيرة.

إلى ذلك، وصلت بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أمس، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، قادمة من باكستان على متنها 325 راكباً. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) أمس عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم بن محمد التميمي قوله، إنه أكد على قطاعات الدولة المعنية بالحج وشؤونه ببذل الجهد، لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان. وتوقع المسؤول السعودي زيادة نسبة عدد الحجاج القادمين جواً لهذا العام بمعدل 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت العام الماضي أن إجمالي عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة 1325372 حاجاً.