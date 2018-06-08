«نسور قرطاج» يختبر جاهزيته أمام إسبانيا

تونس (الاتحاد)

يخوض منتخب تونس مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلاقي إسبانيا بطل العالم 2010، على ملعب «كراسندور ستاديوم» بروسيا، في آخر التجارب الودية التي يخوضها منتخب نسور قرطاج، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2018، وتأتي هذه التجربة بعد التعادل مع البرتغال وتركيا في الوديتين الماضيتين، حيث ستكون فرصة مواتية للجهاز الفني بقيادة نبيل معلول لاختبار جاهزية اللاعبين، ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيعول عليها في ضربة البداية أمام انجلترا في 18 يونيو الجاري.

وكانت بعثة المنتخب التونسي وصلت إلى روسيا أمس الأول، ودخلت في معسكر مغلق لرفع درجة التركيز، والدخول في أجواء المونديال، والعمل على استغلال الأيام المقبلة للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية.

واعتبر علي معلول لاعب الأهلي المصري مباراة إسبانيا معياراً حقيقياً لقياس المستوى الذي وصل إليه اللاعبون من جاهزية بدنية وفنية للمشاركة في المونديال، مؤكداً أن مواجهة بطل العالم 2010 المدجج بنخبة من افضل اللاعبين في العالم، سيكون اختباراً قوياً وصعباً يساعد الجهاز الفني واللاعبين، في الوقوف على المستوى الحقيقي والجاهزية المنتخب.

وأضاف: النتيجة لن تكون مهمة بشكل كبير، لأن مثل هذه المواجهات الصعبة تشكل احتكاكاً قوياً مع أحد المرشحين للمنافسة على لقب المونديال، وبالتالي الخروج بأكبر استفادة ممكنة، مشدداً على أن المباريات الودية التي لعبها المنتخب التونسي حتى الآن إيجابية، قدم خلالها اللاعبون أداءً طيباً، وحققوا نتائج طيبة أمام البرتغال وتركيا.