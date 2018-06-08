القميص 10.. للنجوم فقط!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يكتسب القميص رقم «10» شهرة تاريخية في عالم كرة القدم بوجه عام، وكأس العالم على وجه الخصوص بفضل النجوم الكبار الذين ارتدوه على امتداد التاريخ الكروي، ولعل أبرزهم وأكثرهم موهبة الجوهرة السوداء بيليه والساحرالأرجنتيني دييجو مارادونا، مروراً بالفرنسي الفنان ميشيل بلاتيني ومواطنه زين الدين زيدان الذي قاد «الديوك» للفوز بمونديال 1998.

وهناك كثيرون ممن يرتدون القميص رقم «10» تألقوا هذا العام مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم، وهاهم يتأهبون لخوض مباريات كأس العالم بروسيا لكي يؤكدوا جدارتهم بارتداء هذا الرقم «التاريخي».. وتشهد بطولة كأس العالم هذا العام 16 نجماً فقط يرتدون هذا الرقم من بين لاعبي 32 منتخباً، ويأتي على رأسهم الداهية ليونيل ميسي، ولكن هناك من سيرتدي هذا الرقم لأول مرة مع منتخب بلاده في بطولة كروية كبرى، مثل الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي، والذي نال شرف ارتداء القميص الذي يحمل هذا الرقم الذي كان محجوزاً باسم الفتي الذهبي واين روني الذي اعتزل مؤخراً اللعب الدولي مع منتخب «الأسود الثلاثة»، بعد أن كان يرتديه خلال بطولتي كأس العالم 2010 و2014.

وأصغر من يرتدي هذاالرقم في روسيا هو الفرنسي كيليان مبابيه (19سنة)، بينما يعتبر اللاعب جيفرسون فارفان (33 سنة - نجم منتخب بيرو) الأكبرسناً بين حاملي هذا الرقم، يليه الكرواتي لوكا مودريتش (32 سنة) ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي (30 سنة)... أما بقية اللاعبين الذين يرتدون قمصاناً تحمل هذا الرقم فهم: نيمار دا سيلفا (26 سنة - البرازيل) - محمد صلاح (25 سنة - مصر) - إيدن هازارد(27 سنة - بلجيكا) - مسعود أوزيل (29 سنة - ألمانيا) - رحيم ستيرلينج (23سنة - إنجلترا) - كريستيان إريكسن (26 سنة - الدانمرك) - خاميس رودريجيز(26 سنة - كولومبيا)- ساديو ماني (26 سنة -السنغال) - جواو ماريو (25 سنة - البرتغال)- تياجو ألكانتارا (27 سنة - إسبانيا)- يونس بلهندة (28 سنة - المغرب)- وهبي الخزري (27 سنة - تونس).