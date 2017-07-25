«عاصفة رعدية» تلغي الجولة الثانية

خالد السعدي (أنتويرب)

تسببت عوامل الطقس الهائج وغير المستقر في إلغاء فعاليات الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2 والتي كان من المقرر أن تقام في مدينة أنتويرب البلجيكية أول من أمس حيث دفعت الرياح والأمواج العالية بمنافسات الجولة إلى الإلغاء بأكملها، وكان فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي ومحمد المحيربي يستعد لخوض الجولة للدفاع عن صدارته للبطولة لا سيما وأنه قد حصد المركز الأول في الجولة الأولى والتي أقيمت في كوناس بليتوانيا عن طريق القمزي قائد الزورق 35.

وكان التأجيل قد بدأ منذ سباق أفضل زمن مساء السبت الماضي، ثم جاء قرار الإلغاء يوم الأحد لكل منافسات الجولة بعد أن شهد مسار السباق ونهر شالت عاصفة رعدية مصحوبة بالأمطار والرياح، وبشكل متقطع مما حدا باللجنة إلى اتخاذ قرار الإلغاء حفاظاً على سلامة المتسابقين والبطولة.

وحرص الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي على التواصل مع رئيس البعثة سالم الرميثي للاطمئنان على الفريق ومشاركته في الجولة، وأكد أن فريق أبوظبي على التزام دوماً بكل ما تتخذه اللجنة المنظمة من قرارات لصالح البطولة.

من جهته، كشف سالم الرميثي أن الفريق كان على أهبة الاستعداد للمشاركة في الجولة وهو بجاهزية وكفاءة عالية لدخول المنافسة، وقال: كنا على استعداد كبير وتأهب لكي نشارك في السباق، ولكن جاء قرار اللجنة لكي يتماشى مع الأهداف المهمة، وهي إقامة السباق في مسار وأجواء مناسبة، والأهم أن فريق أبوظبي لا يزال في صدارة البطولة حتى الآن مع نهاية الجولة الثانية وننتظر انطلاق الجولة الثالثة.

جدير بالذكر أن ثالث جولات البطولة تقام في مدينة تونسبرج النرويجية للسنة الثانية على التوالي حيث تنطلق البطولة في الخامس والسادس من أغسطس المقبل، وتعود بعثة فريق أبوظبي اليوم على أن تسافر مجدداً الأسبوع المقبل استعداداً لسباق جولة النرويج.