إنييستا وسيط تداول عبر الإنترنت!

لندن (الاتحاد)

أعلنت شركة الوساطة عبر الإنترنت (UFX.com) عن تعيين الإسباني أندرياس إنييستا سفيراً دولياً لها، وذلك في مهنة جديدة على ما يبدو لقائد برشلونة الذي تحول إلى نجم إعلانات حالياً.

وقد وقع إنييستا عقداً لمدة عامين، مع الاتفاق على خيار لتمديده إلى 3 سنوات، وسيكون دوره أساسياً في الحملات التسويقية عبر الإنترنت لشركة الوساطة، ليساعد الشركة على الوصول إلى جمهور أكبر.

وقال إنييستا: يسرني الانضمام كسفير للعلامة التجارية، وأتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة، يساعدني التركيز والعزم على تحقيق أهدافي.

وقال دينيس دي جونج المدير العام للشركة: نفتخر بالإعلان عن التعاون مع إنييستا، بفضل التزامنا المشترك بالتميز وتفانينا تجاه متداولينا، أنا متأكد من تحالفنا الجديد مع إنييستا سيساعدنا على نقلنا جميعاً إلى مرحلة جديدة من النجاح.

بدأ إنييستا مسيرته الكروية مع فريق برشلونة عام 1996، حيث لا يزال لاعباً أساسياً في الفريق، بوصفه قائداً للفريق حالياً والمنتخب الإسباني، وهو صاحب هدف الفوز التاريخي للماتادور بلقب كأس العالم حينما سجل في مرمى هولندا في نهائي مونديال عام 2010، علماً أنه توج بـ 33 لقباً خلال مسيرته مع برشلونة، بما ذلك جائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا عام 2012.