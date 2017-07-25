سرقة جواهر المغنية هيلاري داف من منزلها

لوس أنجلوس (د ب أ)

كثفت المغنية الأميركية هيلاري داف من الإجراءات الأمنية في منزلها في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، وذلك بعد تعرضه للسرقة أثناء قضائها لعطلة في كندا. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم سرقة جواهر تقدر قيمتها بآلاف الدولارات من منزل هيلاري (29 عاماً) الأربعاء الماضي. وقال المتحدث باسم هيلاري لـ«ديلي ميل»، «هذا موقف مرعب ويثير الغضب لأي شخص يتعرض له»، مضيفاً «لكن هيلاري ممتنة لعدم تعرض أي من أفراد أسرتها وطاقم عملها ومنزلها لأذى». وأضاف أن هناك فريقاً أمنياً مكثفاً يعمل مع السلطات بشأن هذه الواقعة.

وأفاد موقع «تي ام زد» المعني بأخبار المشاهير، أن اللصوص دخلوا المنزل عبر الباب، ولم تنطلق صفارات الإنذار.

وقالت «ديلي ميل»، إن القيمة الحقيقة للمجوهرات المسروقة سوف يتم تحديدها عندما تعود هيلاري من عطلتها في كندا.