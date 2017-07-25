أمسية شعرية احتفالاً باليوم الوطني العماني

دبي (الاتحاد)

بمشاركة إماراتية مميزة، أقيمت مساء أمس الأول في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بـ صلالة، أمسية شعرية بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيد «يوم النهضة المباركة»، نظمتها المديرية العامة للتراث والثقافة في محافظة ظفار، وذلك تحت رعاية معالي عبدالعزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية. وشاركت في الأمسية كل من الشاعرة حمدة المر المهيري، والدكتورة ميثاء الهاملي، والشاعرة مريم النقبي، إضافة إلى شعراء من السعودية وسلطنة عمان.

وقد حظيت القصيدة الوطنية التي ألقتها الشاعرة حمدة المر على إشادة الحضور واستقبال جماهيري رائع عبر عن تلاحم الشعبين الإماراتي والعماني، وما يجمعهما من روابط وثيقة وطيدة. وقال أحمد بن سالم الحجري، مدير عام المديرية العامة للتراث والثقافة في محافظة ظفار المشرف العام على الفعالية، إن هذه المناسبة تحمل في طياتها الكثير من معاني العزة والفخر، مشيراً إلى أنه في هذا اليوم بدأ تاريخ عمان الحديث بتحقيق منجزات النهضة المباركة والتنمية في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.