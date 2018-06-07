ماكرون: مجموعة السبع قد تستثني الولايات المتحدة من اتفاق يضم 6 دول

عواصم (د ب أ)

حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن قمة مجموعة السبع في كندا قد تستثني الولايات المتحدة من اتفاق مع تصاعد التوترات بشأن التجارة.

وقال ماكرون على تويتر بالانجليزية:«قد لا يمانع الرئيس الأميركي في أن يكون معزولاً، ولكننا لا نمانع في توقيع اتفاقية بين 6 دول إذا لزم الأمر، لأن هذه البلدان الـ6 تمثل قيماً، وسوقاً اقتصادياً له وزن تاريخي، وأصبحت قوة اقتصادية دولية». أظهرت بيانات حكومية صينية أمس، أن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي ينتقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فترة طويلة، استمر في النمو في مايو الماضي.

وبلغ العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين في مايو 24.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.4 مليار دولار عن شهر أبريل، وأيضاً أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.