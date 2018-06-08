منصات التمويل الجماعي منافس قوي للبنوك

حسام عبدالنبي (دبي)

ستصبح منصات التمويل الجماعي منافساً قوياً للبنوك، ولا يجب الاستهانة بها، حيث يبلغ حجم سوق التمويل الجماعي 490 مليار دولار، حسب مصرفيين وخبراء أكدوا أن ظهور مثل تلك المنصات في العالم حقق المعادلة الصعبة، حيث مكن الشركات الناشئة، والتي تعمل في مجالات مبتكرة أو غير تقليدية (والتي ترفض البنوك تمويلها) من الحصول على قروض أو تمويلات بطريقة أكثر مرونة، وبأسعار تنافسية من خلال الاستثمار الجماعي، وتجميع أموال المستمرين الأفراد عبر المنصة مقابل حصولهم على عائد ربما يكون أفضل من عائد البنوك.

وأشار الخبراء إلى أن إدراك البنوك للدور المستقبلي المهم لمنصات التمويل الجماعي جعل بعض البنوك المحلية تتخذ خطوات فعلية لمواكبة هذا التوجه، لافتين إلى أن تلك المنصات تطورت في الخارج، وأصبحت تؤدي نفس مهام البنوك في الإقراض والاقتراض، بل وصل الأمر بها إلى أن أصبحت وسيلة للادخار وتوفير الفرص الاستثمارية وإدارة الثروات حول العالم.

منافس قوي

وتفصيلاً قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن ظهور منصات التمويل الجماعي وتنامي دورها في العالم يستوجب من البنوك أن تتنبه لمثل هذا الأمر، حيث يمكن أن تصبح تلك المنصات منافساً قوياً للبنوك في المستقبل، محذراً من عدم تطور البنوك بالشكل الذي يواكب المرونة التي تتيحها تلك المنصات أو الاستهانة بدورها مثلما حدث عند ظهور منصات التجارة الإلكترونية، وكان الكثيرون يستبعدون أن تنافس المراكز التجارية التقليدية لاعتقادهم بصعوبة شراء السلع إلكترونياً، ولكن تنامي الإقبال على التجارة الإلكترونية أجبر المتاجر الكبيرة على عمل منصات خاصة أو التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة للاستفادة من نجاح الفكرة.