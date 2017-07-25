البناء يحصل على المركز السادس عشر

دبي (الاتحاد)

أحرز محمد البناء لاعب منتخبنا للرياضات الإلكترونية في فئة الألعاب الفردية، المركز السادس عشر على العالم في بطولة إيفو العالمية المقامة في ولاية لاس فيجاس بأميركا، ويتجاوز مجموع جوائزها 300 ألف دولار، وتقام في ولاية لاس فيجاس كل ثلاث سنوات، وذلك بمشاركة قياسية لعدد تجاوز 3000 لاعب، وبذلك يضيف البناء إنجازاً نوعياً في هذا التجمع العالمي الكبير.

وأهدى البناء الإنجاز إلى القيادة الرشيدة تقديراً وعرفاناً بدعمهم غير المحدد لقطاع الشباب والرياضة بشكل عام وللرياضات الإلكترونية بشكل خاص.

أعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بما حققته الجمعية من إنجازات فنية وإدارية خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن نجاح باهر بكل المقاييس في الجانبين الفني والإداري، وأشاد بتعاون أعضاء مجلس الإدارة غير المحدود لرفعة هذه الرياضة.

وثمن جهود لاعبين المنتخب من فئة الألعاب الفرقية والفردية ومساعيهم الدؤوبة لتحقيق الإنجازات النوعية التي ترفع علم الإمارات عالياً في المحافل الرياضية في الرياضات الإلكترونية، وقال: نسعى لتكون الإمارات في المركز الأول في هذه الرياضة المميزة حديثة النشأة.

من جانبه، قدم المستشار الدكتور راشد بن كشيش الظاهري أمين عام الجمعية الشكر والعرفان إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة، تقديراً لدعمه الكبير للرياضات الإلكترونية.

وثمن الظاهري هذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أنه ثمرة لدعم القيادة الرشيدة ونتيجة للجهود المخلصة لمجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وأشاد الظاهري بالإنجازات الإدارية والفنية التي حققتها الجمعية بعد عام ونصف العام على إشهارها، حيث تم الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي وتنظيم بطولة تعتبر الأولى من نوعها التي حققت نجاحاً باهراً بكل المقاييس، وهي بطولة الإمارات، ومشاركة الجمعية في بطولة العين الرمضانية التي لاقت قبولًا كبيراً ومشاركة لا حصر لها في الرياضات الإلكترونية، وحقق المنتخب إنجازاً بحصوله على برونزية ماليزيا بمشاركة أكثر عن 500 فريق، وذهبية أقوى بطولات العالم في الهند بمشاركة أفضل منتخبات العالم، ونال البناء ذهبية بطولة أوروبا، وذهبية بطولة كوفكس الفرنسية لفئة الألعاب الفردية والزوجية في كان الفرنسية، وحصل على فضية البطولة العالمية باتل رويل التي أقيمت في الكويت، وحصد فضية بطولة عمان، بكل جدارة واستحقاق، والآن حقق المركز السادس عشر من بين 3000 لاعب في بطولة إيفو العالمية.