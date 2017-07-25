برجر ‬تخطف ‬لقب ‬جولة «‬مونديال ‬أم ‬الإمارات» ‬في ‬لاهاي

ياسر‎ ‬قاسم (لاهاي)

أهدت‎ ‬ناديا ‬برجر ‬سويسرا ‬لقب ‬الجولة ‬العاشرة ‬لبطولة ‬العالم ‬على ‬كأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات، ‬ضمن ‬النسخة ‬التاسعة ‬لمهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية ‬الأصيلة، الذي يواصل ‬رحلاته ‬المكوكية ‬حول ‬قارات ‬العالم، ‬تحت ‬شعار «‬عالم ‬واحد ‬6 ‬قارات ‬أبوظبي ‬عاصمة ‬سباقات ‬الخيول ‬العربية ‬الأصيلة ‬في ‬العالم»، ‬وأقيم السباق ‬أمس ‬الأول في ‬مضمار ‬دوندخت ‬بلاهاي ‬في هولندا ‬وبلغت ‬قيمة ‬جوائزه المالية ‬30 ‬ألف ‬يورو.

تأتي‎ ‬إقامة ‬المهرجان، ‬بتوجيهات ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء، ‬وزير ‬شؤون ‬الرئاسة، ‬وبدعم ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬رئيسة ‬الاتحاد ‬النسائي ‬العام، ‬الرئيس ‬الأعلى ‬لمؤسسة ‬التنمية ‬الأسرية، ‬رئيسة ‬المجلس ‬الأعلى ‬للأمومة ‬والطفولة، «أم الإمارات» ‬ضمن ‬فعاليات ‬مهرجان ‬سموه ‬العالمي ‬للخيول ‬العربية، ‬الذي ‬يتضمن ‬جوهرة ‬تاج ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان، ‬وبطولة ‬العالم ‬لسمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للسيدات «‬افهار»‬، ‬وكأس ‬زايد، ‬كأس ‬مزرعة ‬الوثبة ‬ستد، ‬والمؤتمر ‬العالمي ‬لسباقات ‬الخيول ‬العربية، ‬وجوائز ‬دارلي ‬التقديرية ‬لأوسكار «‬أم ‬الإمارات» ‬بهوليوود، ‬وبطولة ‬العالم ‬للفرسان ‬المتدربين «‬ايفهرا»‬، ‬إلى ‬جانب ‬كأس ‬مهرجان ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان «المفتوح»، ‬وكأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬للقدرة ‬للسيدات، ‬تحت ‬إشراف ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للفروسية.

ونجحت‎ ‬ابنة ‬الـ ‬26 ‬عاماً في ‬الوصول ‬لانتصارها ‬العشرين ‬خلال ‬مشوارها ‬الباهر ‬في ‬294 ‬مشاركة، ‬وجاء ‬فوزها ‬بعد ‬منافسة ‬قوية ‬ضمت ‬8 ‬فارسات، ‬حيث ‬قطعت ‬مسافة ‬1800 ‬متر ‬في ‬مضمار ‬العشب ‬الطبيعي ‬ب‬زمن ‬قدره ‬2:04 ‬دقيقة ‬بفارق ‬نصف ‬طول ‬عن ‬أقرب ‬منافساتها ‬على ‬صهوة «‬شالوا ‬دو ‬برول» لمالكه ‬دبليو ‬بولز ‬تحت ‬اشراف ‬المدرب ‬جي ‬تي ‬زوتليف، ‬وحلت ‬صاحبة ‬الأرض ‬الهولندية ‬سيندي ‬كلنكينبرج ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬على ‬صهوة «لو ‬رينال» ‬فيما ‬حلت ‬السويدية ‬جوليا ‬بريستش ‬في ‬المركز ‬الثالث ‬على ‬صهوة «‬راية ‬سي».

وضربت‎ ‬ناديا ‬برجر ‬عصفورين ‬بحجر ‬واحد ‬بهذا ‬الفوز، ‬حيث ‬نالت ‬المركز ‬الأول ‬في ‬الجولة ‬وتأهلت ‬لختام ‬بطولة ‬العالم ‬على ‬كأس ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك ‬في ‬نوفمبر ‬هذا ‬العام ‬بأبوظبي.