برجر ‬تخطف ‬لقب ‬جولة «‬مونديال ‬أم ‬الإمارات» ‬في ‬لاهاي

ياسر قاسم (لاهاي)
أهدت ناديا برجر سويسرا لقب الجولة العاشرة لبطولة العالم على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، ضمن النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يواصل رحلاته المكوكية حول قارات العالم، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم»، وأقيم السباق أمس الأول في مضمار دوندخت بلاهاي في هولندا وبلغت قيمة جوائزه المالية 30 ألف يورو.
تأتي إقامة المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» ضمن فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول العربية، الذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، وكأس زايد، كأس مزرعة الوثبة ستد، والمؤتمر العالمي لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي التقديرية لأوسكار «أم الإمارات» بهوليوود، وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا»، إلى جانب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «المفتوح»، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة للسيدات، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
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وضربت ناديا برجر عصفورين بحجر واحد بهذا الفوز، حيث نالت المركز الأول في الجولة وتأهلت لختام بطولة العالم على كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في نوفمبر هذا العام بأبوظبي.
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