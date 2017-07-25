أستراليا تحقق في «وسائد تاكاتا» القاتلة

ملبورن (د ب أ)

بدأت اللجنة الأسترالية المسؤولة عن حماية المستهلك تحقيقاً بشأن الوسائد الهوائية التي تنتجها شركة «تاكاتا»، والتي تسببت في عدد من الحوادث القاتلة حول العالم.

وأعلن رود سيمز رئيس «اللجنة الأسترالية لحماية المنافسة والمستهلك» في بيان أمس، أن «الوسائد الهوائية تتحلل مع الوقت ويمكن أن تصبح قاتلة إذا ما انفتحت وأطلقت الشظايا المعدنية على ركاب السيارة».

وأضاف: «هناك مخاوف جدية إذا ما تبين أن المصنّعين يضللون المستهلكين بشأن سلامة سياراتهم في انتهاك لالتزاماتهم بموجب قانون حماية المستهلك».

وقالت اللجنة إنها تسعى للحصول بشكل عاجل على معلومات من الحكومة وشركات تصنيع السيارات.

وفي أستراليا، تم استدعاء أكثر من 2.3 مليون مركبة بسبب الوسائد الهوائية من تصنيع شركة «تاكاتا» اليابانية منذ العام 2009، إلا أنه لم يتم تغيير إلا وسائد 850 ألفاً منها فقط.

ووفقاً لمنظمة «تشويس» المعنية بحماية حقوق المستهلكين في أستراليا، فإن بعض شركات السيارات تعيد تزويد السيارات بوسائد من نفس العلامة التجارية التي تكون بها العيوب المحتملة، ووصفت المنظمة السيارات التي بها هذه الوسائد بأنها «قنابل موقوتة».