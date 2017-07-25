التفاؤل يسود غالبية المديرين التنفيذيين في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

قال ثلاثة من كلّ أربعة مديرين تنفيذيين أجرت معهم مجموعة أكسفورد للأعمال، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، مقابلات في الإمارات بغرض إعداد دراسة جديدة، أن من المرجح أو المرجح جداً أن تقوم شركاتهم باستثمارات رأسمالية كبيرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حسب بيان أمس.

وفي إطار دراستها التي تجريها لأول مرة تحت عنوان مؤشر قطاع الأعمال: دراسة خاصة بالمديرين التنفيذيين في دولة الإمارات، طرحت المجموعة على مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى من جميع القطاعات سلسلة من الأسئلة الواسعة النطاق تهدف إلى تقييم التوجّه السائد في مجتمع الأعمال. وتتوافر النتائج من المقابلات التي جرت وجهاً لوجه على مدونة Editors› Blog التابعة للمجموعة.

وفي مؤشر على أن نقاط القوة الكثيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات لا تزال تشكل العامل الموازن ضدّ الظروف غير المواتية الخارجية التي يمر بها اقتصاد البلاد، قال 82% من المشاركين في الاستطلاع أيضاً أن تطلعاتهم فيما يتعلق بظروف الأعمال في العام القادم إيجابية أو إيجابية جداً.

ولدى سؤالهم ما هما الحدثان الخارجيان، عدا عن تقلبات أسعار السلع، اللذان يرجح أن يؤثرا على الاقتصاد المحلي على المدى القصير إلى المتوسط، اختار 75% من كبار رجال الأعمال مسألة الأمن الإقليمي بوصفها عاملاً رئيسياً ممكناً. وفي ذات الوقت جاء انفتاح إيران في خيارات 40% من المشاركين، وتلاه تقلب أسعار العملات (15%)، والتباطؤ الاقتصادي في الصين (11%).

وفي المقابل، وصف 46% من المشاركين إمكانية الحصول على الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه صعب أو صعب للغاية، وربما يعكس ذلك الحذر الذي يتخذه القطاع المصرفي عندما يتعلق الأمر بالإقراض.

من جانبه، قال أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة أوكسفورد للأعمال ومدير التحرير لمنطقة الشرق الأوسط، إن نتائج الدراسة تشير إلى أن الإمارات تتصدى للتحديات التي تواجهها، مدعومة بنقاط قوتها التي تشمل البنية التحتية.