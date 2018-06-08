أميركا تعيد رسالة مسروقة لكريستوفر كولومبوس إلى إسبانيا

(رويترز)

أعادت السلطات الأميركية إلى إسبانيا نسخة عمرها 500 عام من رسالة يصف فيها كريستوفر كولومبوس رحلته إلى الأميركتين وذلك بعدما اقتفت السلطات الأميركية أثر الوثيقة التي كانت قد سُرقت ووضعت بدلا منها نسخة مزيفة قبل بضع سنوات.

وقالت سلطات إنفاذ القانون، اليوم الخميس، إنه جرى تسليم الرسالة للسفير الإسباني في واشنطن بيدرو مورينيس.

والرسالة منسوخة منذ عدة قرون من الرسالة الأصلية التي كتبها كولومبوس للملك فرديناند والملكة إيزابيلا في إسبانيا بعد عبور كولومبوس الأول للمحيط الأطلسي.

تأتي إعادة الرسالة بعد قيام سلطات إنقاذ القانون الأميركية بالبحث والتحري لسبع سنوات عقب اكتشاف السلطات أنه تم وضع نسخة مزيفة بدلا منها في مكتبة قطالونيا الوطنية ببرشلونة.