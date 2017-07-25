«إكسبو 2020» دبي يخرج دفعة في التدريب المهني

دبي (الاتحاد)
احتفل خريجو برنامج إكسبو 2020 دبي للتدريب المهني، مؤخرا، بنجاحهم بعد تسعة أشهر حافلة بالتعلم والتدريب على يد خبراء مختصين في عدد من أقسام العمل من بينها قسم الشؤون التجارية وقسم الاتصال وقسم المشتريات وقسم التطوير العقاري وقسم الفعاليات، حيث تمكنوا من اكتساب مهارات عديدة ومتنوعة تؤهلهم للانطلاق في مساراتهم المهنية الطموحة بجدارة واقتدار.
وكان البرنامج المتاح لخريجي الجامعات من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة تحت سن الـ28، تلقى أكثر من 2700 طلب التحاق، ومن ثم جرى اختيار متدربين من 14 جنسية عبر سلسلة مبتكرة من ورش العمل والمقابلات الشخصية بهدف تقييم مستوياتهم بناءً على مجموعة من المعايير.
|
وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي: «يجسّد هذا البرنامج المبتكر رؤية إكسبو 2020 دبي الذي يضع الشباب في قلب كل ما يقوم به، كما يجسد طموحنا نحو تمكين الكوادر الوطنية الشابة من تحقيق أعلى مستويات التميز عبر توفير الفرص المناسبة وفتح آفاق جديدة تلبي احتياجاتهم الحالية وتتيح لهم تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية على الصعيد المهني».
|
وجرى اختيار المتدربين بناء على مجموعة من المعايير شملت مهارات القيادة والعمل بروح الفريق والقدرة على رصد وحل المشاكل تحت الضغط، ومن ثم خضعوا للتدريب في مجالات مختلفة مثل التواصل الفعال، وكفاءة بيئة العمل وإدارة المشاريع وتفعيل مهارات الابتكار والإبداع في موقع العمل.