«إكسبو 2020» دبي يخرج دفعة في التدريب المهني

دبي (الاتحاد)

احتفل خريجو برنامج إكسبو 2020 دبي للتدريب المهني، مؤخرا، بنجاحهم بعد تسعة أشهر حافلة بالتعلم والتدريب على يد خبراء مختصين في عدد من أقسام العمل من بينها قسم الشؤون التجارية وقسم الاتصال وقسم المشتريات وقسم التطوير العقاري وقسم الفعاليات، حيث تمكنوا من اكتساب مهارات عديدة ومتنوعة تؤهلهم للانطلاق في مساراتهم المهنية الطموحة بجدارة واقتدار.

وكان البرنامج المتاح لخريجي الجامعات من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة تحت سن الـ28، تلقى أكثر من 2700 طلب التحاق، ومن ثم جرى اختيار متدربين من 14 جنسية عبر سلسلة مبتكرة من ورش العمل والمقابلات الشخصية بهدف تقييم مستوياتهم بناءً على مجموعة من المعايير.

ولدى اكتمال البرنامج، أعرب إكسبو 2020 دبي عن سعادته بمواصلة ما يقارب 80% من الخريجين، العمل في المهام الموكلة إليهم في أقسامه المختلفة.

وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال في إكسبو 2020 دبي: «يجسّد هذا البرنامج المبتكر رؤية إكسبو 2020 دبي الذي يضع الشباب في قلب كل ما يقوم به، كما يجسد طموحنا نحو تمكين الكوادر الوطنية الشابة من تحقيق أعلى مستويات التميز عبر توفير الفرص المناسبة وفتح آفاق جديدة تلبي احتياجاتهم الحالية وتتيح لهم تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية على الصعيد المهني».

وتم تصميم برنامج التدريب المهني الذي أطلقه إكسبو 2020 دبي في أبريل 2016، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية ، من أجل تزويد المتدربين بمجموعة المهارات الضرورية التي تمكنهم من المضي بخطى واثقة في سوق العمل الذي يتسم بمستوى عالي المنافسة. ومن خلال هذا البرنامج أيضاً، سعى إكسبو 2020 دبي إلى سد الفجوة بين المهارات المطلوبة لسوق العمل ومقدار الكفاءة التي يكون عليها الطالب حديث التخرج.

وجرى اختيار المتدربين بناء على مجموعة من المعايير شملت مهارات القيادة والعمل بروح الفريق والقدرة على رصد وحل المشاكل تحت الضغط، ومن ثم خضعوا للتدريب في مجالات مختلفة مثل التواصل الفعال، وكفاءة بيئة العمل وإدارة المشاريع وتفعيل مهارات الابتكار والإبداع في موقع العمل.