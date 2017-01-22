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يجري محادثات رسمية مع الرئيس موخرجي ورئيس الوزراء

محمد بن زايد ضيف رئيس في احتفالات الهند بيوم الجمهورية
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تاريخ النشر: الأحد 22 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد، وام)

يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية الهند الصديقة احتفالاتها بيوم الجمهورية الـ 68 كضيف رئيس بهذه المناسبة. ويجري سموه، خلال الزيارة، محادثات رسمية مع الرئيس براناب موخرجي، رئيس جمهورية الهند، ودولة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي. ويبحث سموه مع كبار القادة والمسؤولين في الهند، خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى، سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتجري الهند ترتيبات حصرية تأهباً لاستقبال سموه وسط ترحيب حار، حيث تمت زراعة صفوف من النخيل في الدوارات المرورية كافة بوسط العاصمة الهندية، ويجري تزيين شارع «راج باث» الموقع الرئيس للاحتفال، بزخارف مكثفة من الورد.

     
 

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