«تيكوم» تُطور مجمع أبراج الإمارات للأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، اختيارها لتولي مهمة تطوير وإدارة «مجمع أبراج الإمارات للأعمال»، وعينت بالتزامن مع ذلك فريد عبدالرحمن الجناحي في منصب الرئيس التنفيذي للمجمع.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة تيكوم بتطوير وإدارة المشروع في محيط «أبراج الإمارات»، وذلك بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، موفراً بيئة قانونية وتنظيمية تعتمد معايير النزاهة والشفافية العالمية. وسيوفر المجمع خيارات واسعة من مساحات الأعمال والمكاتب من الفئة الممتازة للشركات العالمية التي تتطلع إلى نقل أو توسعة أعمالها في المنطقة.