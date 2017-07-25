اليورو يستقر قرب أعلى مستوى في عامين

لندن (رويترز)

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 23 شهراً مقابل الدولار أمس الاثنين مع استمرار توقعات المستثمرين بصعوده عقب بيانات نمو قطاع الأعمال لشهر يوليو، التي أشارت إلى تباطؤ بسيط، مما يرجح أن اقتصاد منطقة اليورو ما زال ينمو بوتيرة قوية نسبياً. وهدأت البيانات بعض المخاوف بأن قوة اليورو هذا العام أضرت بآفاق النمو في منطقة العملة الموحدة التي جرى تداولها عند 1.16465 دولار بما يقل قليلاً عن أعلى مستوى لها خلال اليوم الذي بلغ 1.16840 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ أغسطس 2015.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، إلى 93.823 وهو أقل مستوى منذ يونيو 2016.