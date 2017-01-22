جامبيا: جامع يتنازل عن السلطة ويبحث عن منفى

بانجول، جامبيا (أ ف ب)
أعلن يحيى جامع للتلفزيون الحكومي أمس، أنه سيتخلى عن السلطة وذلك بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على أن يغادر جامبيا.
وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل جامع مما أدى إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إجباره على مغادرة منصبه.
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وقال مصدر موريتاني مساء الجمعة «على ما يبدو تمت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة.. المفاوضات تدور حول منفاه». وليل الجمعة السبت ظهر جامع على التلفزيون الجامبي. وقال «قررت اليوم بما يمليه علي ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الجامبيين».
وكان يحيى جامع، الذي يتهمه عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية بانتهاكات حقوق الانسان، وصل الى الحكم في 1994 إثر انقلاب من دون إراقة الدماء، ويحكم البلاد منذ ذلك الحين بقبضة من حديد.