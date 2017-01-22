جامبيا: جامع يتنازل عن السلطة ويبحث عن منفى

بانجول، جامبيا (أ ف ب)

أعلن يحيى جامع للتلفزيون الحكومي أمس، أنه سيتخلى عن السلطة وذلك بعد أن صرح الرئيسان الموريتاني والغيني من قبل أنهما حصلا على موافقته المبدئية على أن يغادر جامبيا.

وتواصلت المفاوضات حول شروط رحيل جامع مما أدى إلى تمديد تعليق العملية العسكرية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إجباره على مغادرة منصبه.

وتشهد جامبيا البلد الصغير الناطق باللغة الإنجليزية وتحده السنجال من ثلاث جهات باستثناء شريط حدودي صغير يشكل وجهة مفضلة للسياح، أزمة منذ أن أعلن يحيى جامع في 9 ديسمبر رفضه تسليم السلطة إلى اداما بارو الفائز في انتخابات الأول من ديسمبر. ويشكك جامع في نتائج هذا الاقتراع.

وقال مصدر موريتاني مساء الجمعة «على ما يبدو تمت تسوية المشكلة. وافق جامع على ترك السلطة.. المفاوضات تدور حول منفاه». وليل الجمعة السبت ظهر جامع على التلفزيون الجامبي. وقال «قررت اليوم بما يمليه علي ضميري، أن أترك قيادة هذه الأمة العظيمة، مع امتناني الفائق لجميع الجامبيين».

وكان يحيى جامع، الذي يتهمه عدد كبير من المنظمات الدولية غير الحكومية بانتهاكات حقوق الانسان، وصل الى الحكم في 1994 إثر انقلاب من دون إراقة الدماء، ويحكم البلاد منذ ذلك الحين بقبضة من حديد.