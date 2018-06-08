استكمال الاستعدادات للجلسة التأسيسية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام 6 يوليو

فاليتا، مالطا (وام)

يعقد «المجلس العالمي للتسامح والسلام» الجلسة التأسيسية الأولى للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في 6 يوليو المقبل في فاليتا عاصمة مالطا بدعوة من أنجيلو فروجا رئيس برلمان مالطا أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وحضور عدد كبير من ممثلي البرلمانات الوطنية في العالم.وقد أنشأت رئاسة المجلس غرف عمليات في كل قارة تحضيراً لهذا الاستحقاق الذي يكتسب أهمية كبيرة كونه يضع حجر الأساس لبناء كيان برلماني عالمي جديد يهدف إلى مواجهة الإرهاب والتطرف والعنصرية والعنف والكراهية، وذلك من خلال استراتيجية عالمية لبث ثقافة الوعي وقبول الآخر والحوار والاعتدال والتسامح.

وأكدت رئاسة المجلس في بيان أن «البرلمان الدولي للتسامح والسلام» يمثل أحد أهم الوحدات الرئيسية للمجلس العالمي للتسامح والسلام وأحد البرلمانات العالمية المتخصصة.. مشيراً إلى سعى المجلس لأن تضم عضويته برلمانيين ممثلين لبرلمانات مختلف دول العالم على أن يختص ببحث ودراسة القضايا الدولية المرتبطة بنشر ثقافة التسامح من أجل إعلاء قيم السلام في العالم.وأضافت إن «الهدف الأساسي من إنشاء برلمان دولي ضمن أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام إتاحة فرص فريدة للأعضاء البرلمانات الوطنية للتعاون وتبادل الأفكار والخبرات وصولا لقناعات مشتركة بشأن القضايا الوطنية والدولية التي تواجه السلام الدولي، الإرهاب والتطرف والعنف والتشدد الديني والعرقي والطائفي والعنصري.