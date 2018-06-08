لاجئ عربي يطلق علامة فاخرة للأحذية في باريس

باريس (رويترز)

عندما فر دانيال عيسى من بلده سوريا في عام 2014، كان يواجه مستقبلا غامضا كلاجئ في فرنسا حيث لم يكن يعرف سوى القليل من الناس والنزر اليسير من اللغة لكنه الآن يبيع علامته التجارية الخاصة من الأحذية الرياضية الفاخرة لأثرياء باريس وهوليوود.



كان الشاب، البالغ من العمر 30 عاما، قد درس الموضة في دمشق غير أنه تخلى عن أمله في أن يكون له عمله الخاص في وطنه ولاذ بالفرار من الحرب ليستقر به المقام في مدينة ليل قرب حدود فرنسا مع بلجيكا.



يصنع عيسى أحذية جلدية تجمع بين البساطة والأناقة تزينها أشرطة مطاطية بدلا من الأربطة العادية ويباع الزوجان منها بسعر يبلغ 330 يورو (390 دولارا) في المتوسط.



وقال عيسى، وهو يقف في متجر يعرض 28 طرازا من أحذيته، إن الممثلة ووبي جولدبرج طلبت شراء أحذية منه بعدما شاهدت نموذجا أوليا في قدم صديقة لها في عرض للأزياء بالولايات المتحدة وسألت عن مصممه.

وسوف يفتتح الشاب السوري أول متجر له خلال أسبوعين. والأحذية من تصميمه معروضة بالفعل في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة وباريس وأجاكسيو وكورسيكا.

