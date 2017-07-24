رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عُمان والرئيس المصري بذكرى يوم النهضة وثورة يوليو

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة يوم النهضة المباركة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.