النظام السوري يخرق وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

عواصم (وكالات)
شن طيران الحكومة السورية أمس، غارات على الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، في خرق لوقف لإطلاق النار الذي تم إعلانه أمس في المنطقة. وحققت القوات الحكومية تقدماً جديداً في القسم الشرقي من ريف الرقة الجنوبي، وأصبحت على مسافة نحو 18 كلم من ضفاف الفرات الجنوبية. وشنت الطائرات الحربية الروسية 63 غارة جوية أمس، على قرى وبلدات في ريف الرقة الشرقي، فيما نفى مصدر مسؤول في المعارضة السورية، وجود أي بند ينص على إدخال قوات فصل «مصرية أو روسية» إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية نفذت ضربات جوية في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق أمس. وأضاف أن ست ضربات جوية استهدفت مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. ولم يصدر تعليق من الحكومة أو الجيش، وتسببت الغارات في أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
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من جهة أخرى، قتل 9 مدنيين وأصيب 27 بانفجار سيارة مفخخة عند دوار الزراعة وسط مدينة إدلب استهدف تجمعا لعناصر «هيئة فتح الشام» بعد سيطرتهم على المدينة أمس.
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