النظام السوري يخرق وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

عواصم (وكالات)

شن طيران الحكومة السورية أمس، غارات على الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، في خرق لوقف لإطلاق النار الذي تم إعلانه أمس في المنطقة. وحققت القوات الحكومية تقدماً جديداً في القسم الشرقي من ريف الرقة الجنوبي، وأصبحت على مسافة نحو 18 كلم من ضفاف الفرات الجنوبية. وشنت الطائرات الحربية الروسية 63 غارة جوية أمس، على قرى وبلدات في ريف الرقة الشرقي، فيما نفى مصدر مسؤول في المعارضة السورية، وجود أي بند ينص على إدخال قوات فصل «مصرية أو روسية» إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن طائرات حربية تابعة للحكومة السورية نفذت ضربات جوية في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق أمس. وأضاف أن ست ضربات جوية استهدفت مدينة دوما وبلدة عين ترما في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. ولم يصدر تعليق من الحكومة أو الجيش، وتسببت الغارات في أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأول، التوصل إلى اتفاق مع مقاتلين معارضين في سوريا على تفاصيل إنشاء منطقة آمنة في الغوطة الشرقية. وتم توقيع اتفاقية وقف التصعيد في المنطقة بوساطة مصرية، بعدما عقد ممثلون لجماعات المعارضة السورية وللجيش السوري محادثات في القاهرة. وذكر المرصد أمس، أن الاتفاق يوفر وقف إطلاق النار بالكامل في المنطقة، ويسمح باستقبال المواد الإغاثية وإجلاء المرضى والجرحى، لتلقي العلاج في أماكن أخرى.

من جهة أخرى، قتل 9 مدنيين وأصيب 27 بانفجار سيارة مفخخة عند دوار الزراعة وسط مدينة إدلب استهدف تجمعا لعناصر «هيئة فتح الشام» بعد سيطرتهم على المدينة أمس.