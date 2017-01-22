سقوط صاروخ شرق لبنان

بيروت (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني أن صاروخاً سقط في خراج بلدة النبي عثمان في وادي البقاع شرق البلاد، مصدره الجماعات المسلحة المنتشرة في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني «سقط صاروخ في خراج بلدة النبي عثمان، مصدره مواقع المسلحين في السلسلة الشرقية». وأضاف البيان أن وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت «الإجراءات الميدانية المناسبة، وقامت باستهداف مواقع المسلحين بالمدفعية الثقيلة، فيما باشرت الكشف على بقعة الانفجار لتحديد نوع الصاروخ».

وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية قد تحدّثت في وقت سابق عن سقوط صاروخين في أعالي بلدة النبي عثمان، مصدرهما الجماعات المسلحة في جرود بلدة عرسال شرق لبنان من دون وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة أن صاروخين سقطا على تلة في أعالي بلدة النبي عثمان، وأن مصدرهما المسلحون في جرود عرسال، ولا إصابات.

وأضافت الوكالة أن الجيش اللبناني قصف مواقع المسلحين في جرود بلدة عرسال بالمدفعية الثقيلة والراجمات.