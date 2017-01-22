عون يؤكد أهمية التعاون بين الدول لمواجهة «الإرهاب»

بيروت (وكالات)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون أمس عن أمله في أن تجسد القمة العربية المقبلة التي يستضيفها الأردن في مارس المقبل «التضامن العربي الضروري» لمواجهة الظروف التي تمر بها الدول العربية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون اكد خلال استقباله وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أهمية التعاون بين الدول لمواجهة «الإرهاب الذي يهدد بخطره الجميع».

وأشار الرئيس اللبناني الى حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع العراق وتعزيزها في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بالمجال الاقتصادي معربا عن تمنياته باستعادة العراق أمنه واستقراره.

من جانبه سلم الجعفري رسالة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى نظيره اللبناني تتضمن التهنئة بانتخابه رئيسا والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدعوة لزيارة العراق.

وقال الوزير العراقي إن «بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتريد لها الخيــر والتقـدم والازدهار».

وأشار إلى أن المسلمين كما المسيحيين يتعرضون لخطر الحرب في العراق مشددا على أهمية التنوع القائم في بلاده.