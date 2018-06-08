وحدة إسرائيلية خاصة لمكافحة «الطائرات الورقية»

القدس(الاتحاد)

أعلنت إسرائيل عن تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام عبرية إنه منذ حوالي أسبوعين يعمل فريق صغير على تحديد مواقع الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم وإسقاطها لمنع وصولها إلى الأراضي الزراعية واحتراقها. وأضافت أن هذا الفريق نجح في إسقاط أكثر من 350 طائرة ورقية وبالونات، ما أدى إلى انخفاض عدد الحرائق بشكل ملحوظ في مستوطنات «غلاف غزة».

وحول آلية عمل هذا الفريق، تقول المصادر العبرية إنه عندما يلاحظ الفريق أي طائرات أو بالونات تنطلق من قطاع غزة، يطلق الفريق طائراته الصغيرة المسيرة التي يتم التحكم فيها عن بعد وتصطدم بالطائرات الورقية وتسقطها خلال 40 ثانية من وقت الكشف. ويعمل الجيش خلال هذه الفترة على تطوير هذه الطائرات من خلال تزويدها بتقنية خاصة من أجل تدمير الطائرات الورقية وإسقاطها دون خسائر. وتسببت الطائرات الورقية في احتراق مئات الدونمات الزراعية بتكلفة تصل لملايين الشواقل. بدوره، قال قائد المنطقة الجنوبية الجديد في الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي «يجب أن نكون مستعدين للتصعيد وإيجاد حلول للطائرات الورقية». وأمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصم مبالغ التعويضات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لأصحاب المزارع المحترقة بسبب الطائرات الورقية من عائدات المقاصة الفلسطينية.