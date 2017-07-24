«الإماراتي لكتب اليافعين» يشارك في «معرض هونج كونج»

الشارقة (وام)

يشارك «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» - الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين - في «معرض هونج كونج الدولي للكتاب» في دورته الثامنة والعشرين التي تستمر حتى الغد (25 من يوليو الجاري).

وتأتي مشاركة المجلس التي تعد الأولى من نوعها في إحدى أهم الفعاليات الأدبية الآسيوية في الشرق الأقصى ضمن جناح قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في هونج كونج استجابة للدعوة التي تلقاها المجلس من القنصلية ليكون ممثلاً لدولة الإمارات العربية وسفيراً لأدب الطفل الإماراتي في المعرض.

وضم الوفد المشارك كلاً من مروة العقروبي رئيس مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وعلياء الشامسي رسامة ومؤلفة كتب الأطفال. وعرض المجلس خلال مشاركته مجموعة من الكتب التي أصدرها ضمن مشروعه «كتب - صنعت في الإمارات»، كما قدم مجموعة من العروض التفاعلية التي سلطت الضوء على التراث الأدبي الإماراتي والعادات والتقاليد المحلية وعرفتهم بالأدب الإماراتي الغني والثقافة الإماراتية الأصيلة طيلة أيام المعرض الذي شهد إقبالاً كبيراً تجاوز المليون زائر من هونج كونج والدول المجاورة في العام الماضي.

وأعربت نبيلة عبدالعزيز الشامسي، قنصل عام الدولة في إقليم هونج كونج، عن سعادتها بتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النجاح الكبير في أول مشاركة لها في معرض هونج كونج للكتاب 2017، معبرة عن أملها بأن تكون هذه المشاركة هي الخطوة الأولى نحو تعزيز سبل التعاون الثقافي والفكري المشترك بين الإمارات وهونج كونج في إطار مبادرة «طريق الحرير الجديد» الهادفة لإحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي.

وأعربت مروة العقروبي عن سعادتها باختيار المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ممثلاً لدولة الإمارات في هذا المحفل الثقافي الكبير ما منحه فرصة التعريف بأدب الطفل الإماراتي ومد جسور التواصل مع مجموعة من الناشرين والكتاب والرسامين في منطقة شرق آسيا.