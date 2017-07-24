«الإماراتي لكتب اليافعين» يشارك في «معرض هونج كونج»

الشارقة (وام)
يشارك «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين» - الفرع الوطني من المجلس الدولي لكتب اليافعين - في «معرض هونج كونج الدولي للكتاب» في دورته الثامنة والعشرين التي تستمر حتى الغد (25 من يوليو الجاري).
وتأتي مشاركة المجلس التي تعد الأولى من نوعها في إحدى أهم الفعاليات الأدبية الآسيوية في الشرق الأقصى ضمن جناح قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في هونج كونج استجابة للدعوة التي تلقاها المجلس من القنصلية ليكون ممثلاً لدولة الإمارات العربية وسفيراً لأدب الطفل الإماراتي في المعرض.
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وأعربت نبيلة عبدالعزيز الشامسي، قنصل عام الدولة في إقليم هونج كونج، عن سعادتها بتحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النجاح الكبير في أول مشاركة لها في معرض هونج كونج للكتاب 2017، معبرة عن أملها بأن تكون هذه المشاركة هي الخطوة الأولى نحو تعزيز سبل التعاون الثقافي والفكري المشترك بين الإمارات وهونج كونج في إطار مبادرة «طريق الحرير الجديد» الهادفة لإحياء وتطوير طريق الحرير التاريخي.
وأعربت مروة العقروبي عن سعادتها باختيار المجلس الإماراتي لكتب اليافعين ممثلاً لدولة الإمارات في هذا المحفل الثقافي الكبير ما منحه فرصة التعريف بأدب الطفل الإماراتي ومد جسور التواصل مع مجموعة من الناشرين والكتاب والرسامين في منطقة شرق آسيا.