سميحة أيوب.. «عين» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)
سميحة أيوب من أهم وأغزر الفنانات وجوداً خلال شهر رمضان الكريم، من خلال عشرات المسلسلات التي تنوعت بين الدينية والتاريخية والاجتماعية، والصعيدية، والتراثية، والكوميدية، وشاركت فيها بأدوار متميزة.
وجاءت بدايتها مع الدراما الرمضانية مع السنوات الأولى من تأسيس التلفزيون المصري، حيث شاركت عام 1964 في مسلسل «قلوب من نور» مع عبد الخالق صالح، وعبدالبديع العربي، وزوزو نبيل، وإخراج أمين الحكيم، ثم شاركت في ثلاثية الكاتب عبد المنعم الصاوي، والتي جاءت في ثلاثة مسلسلات، هي «الضحية»، و«الرحيل»، و«الساقية» مع عبد الغني قمر، وملك الجمل، وعبد الله غيث، وإخراج نور الدمرداش الذي قدمت معه بعد ذلك «خيال المآتة» أمام عبد الله غيث.
|
|
وفي عام 1981 قدمت واحداً من أهم أدوارها «عين» في «ولسة بحلم بيوم»، وجسدت شخصية «أم عزت» في «عصر الحب»، «وناعسة» في «حكاية شفيقة ومتولي»، و«أم جابر» في «سعد اليتيم»، ورجاء في «أميرة في عابدين»، و«روز» في «أوان الورد»، و«ست أخواتها أم فتح الله» في «المصراية»، وقدمت دوراً مهماً «الحاجة ونيسة» في «الضوء الشارد».
وشاركت في بطولة مسلسلات دينية وتاريخية وتراثية، ومنها «الجزار الشاعر»، و«محمد رسول الله 5»، و«الكتابة على لحم يحترق»، و«مملوك في الحارة»، و«ساعة ولد الهدى»، و«رابعة تعود»، و«السيرة الهلالية» و«ذو النون المصري»، و«سيف اليقين»، و«سيف الدولة الحمداني»، و«سقوط الخلافة».