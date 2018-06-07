سميحة أيوب.. «عين» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

سميحة أيوب من أهم وأغزر الفنانات وجوداً خلال شهر رمضان الكريم، من خلال عشرات المسلسلات التي تنوعت بين الدينية والتاريخية والاجتماعية، والصعيدية، والتراثية، والكوميدية، وشاركت فيها بأدوار متميزة.

وجاءت بدايتها مع الدراما الرمضانية مع السنوات الأولى من تأسيس التلفزيون المصري، حيث شاركت عام 1964 في مسلسل «قلوب من نور» مع عبد الخالق صالح، وعبدالبديع العربي، وزوزو نبيل، وإخراج أمين الحكيم، ثم شاركت في ثلاثية الكاتب عبد المنعم الصاوي، والتي جاءت في ثلاثة مسلسلات، هي «الضحية»، و«الرحيل»، و«الساقية» مع عبد الغني قمر، وملك الجمل، وعبد الله غيث، وإخراج نور الدمرداش الذي قدمت معه بعد ذلك «خيال المآتة» أمام عبد الله غيث.

وفي 1969 شاركت في «الهروب» مع عبد العليم خطاب، وفي عام 1975 في «أنهار الملح» مع أحمد زكي، وقدمت عام 1978 دور «نبوية الدلالة» في مسلسل «المشربية» للمؤلف أسامة أنور عكاشة، والمخرج فخر الدين صلاح، ثم شخصية المديرة في «أيها الحب لا تهجرني» مع حسن عابدين، ويوسف شعبان، للمخرج جلال غنيم الذي قدمت معه في العام التالي شخصية «صاحبة البنسيون» في «طيور بلا أجنحة» مع عبد الله غيث، ويحيى الفخراني.

وفي عام 1981 قدمت واحداً من أهم أدوارها «عين» في «ولسة بحلم بيوم»، وجسدت شخصية «أم عزت» في «عصر الحب»، «وناعسة» في «حكاية شفيقة ومتولي»، و«أم جابر» في «سعد اليتيم»، ورجاء في «أميرة في عابدين»، و«روز» في «أوان الورد»، و«ست أخواتها أم فتح الله» في «المصراية»، وقدمت دوراً مهماً «الحاجة ونيسة» في «الضوء الشارد».

وشاركت في بطولة مسلسلات دينية وتاريخية وتراثية، ومنها «الجزار الشاعر»، و«محمد رسول الله 5»، و«الكتابة على لحم يحترق»، و«مملوك في الحارة»، و«ساعة ولد الهدى»، و«رابعة تعود»، و«السيرة الهلالية» و«ذو النون المصري»، و«سيف اليقين»، و«سيف الدولة الحمداني»، و«سقوط الخلافة».