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المدرب يقلص القائمة قبل السفر إلى هولندا اليوم

كوزمين يضم توماس إلى معسكر «شباب الأهلي - دبي»
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تاريخ النشر: الإثنين 24 يوليو 2017

منير رحومة (دبي)

تغادر بعثة «شباب الأهلي- دبي» إلى هولندا فجر اليوم، لبدء المعسكر الخارجي حتى 20 أغسطس المقبل، ضمن برنامج التحضيرات للموسم الجديد، وبعد أربعة أيام من التدريبات الداخلية باستاد راشد، بمشاركة 35 لاعباً، وأجرى الجهاز الفني بقيادة كوزمين تقليصاً للعناصر المختارة، بسبب التزام البعض بدورات عسكرية، إلى جانب رغبة المدرب في تخفيض القائمة وضم اللاعبين الذين يعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة، وتركيز العمل في المعسكر، وتحقيق الأهداف المرجوة. ومن مفاجآت اللحظات الأخيرة ضم الأرجنتيني توماس دي فينسينتي، بعد أن تم استبعاده خلال إعلان قائمة «شباب الأهلي- دبي»، والإعلان عن رغبة إدارة النادي في إنهاء عقده، حيث يشارك في المعسكر الخارجي، ليكون الأجنبي الرابع، إلى جانب المالدوفي لوفانور والسنغاليين ماكيتي ديوب وموسى سو، بانتظار تقييم الوضع في المباريات الودية التي يخوضها الفريق في هولندا، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للأجانب.

يذكر أن «شباب الأهلي- دبي» بصدد التفاوض مع أكثر من لاعب آسيوي للانضمام إلى قائمة الأجانب، وفي الوقت نفسه تجددت مساعي فنربخشه لضم موسى سو، بعد أن سبق التقدم بعرض للتعاقد مع اللاعب، إلا أن المبلغ المالي كان ضعيفاً. أما على مستوى اللاعبين المواطنين، حافظ المدرب كوزمين على أبرز نجوم الفريق، في مقدمتهم الدوليين بالمنتخبين الأول والأولمبي، رغبة منه في الاستفادة من المعسكر الخارجي، وتجهيز الفريق بدنياً وفنياً، وإيجاد «توليفة» ناجحة، تساعد على بناء فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة على ألقاب وبطولات الموسم المقبل محلياً وخارجياً.

ويتوقع أن يشتد التنافس خلال المعسكر الخارجي بهولندا بين اللاعبين الذين تم اختيارهم لحجز مقعد بين 22 لاعباً الذين يتم تسجيلهم في صفوف الفريق الأول، خاصة في ظل وجود نخبة من المواهب الكروية المميزة، والذين يملكون الخبرة والتجربة اللازمتين لانتزاع مركز في التشكيلة الأساسية لـ«شباب الأهلي- دبي».

     
 

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