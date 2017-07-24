كمال سعد (القاهرة)

أجمع خبراء الكرة المصرية على أن فريقي الوحدة والأهلي دفعا ثمن عدم التركيز في مباراتي مساء أمس الأول ضمن الجولة الأولى لمنافسات البطولة العربية، والتي أسفرت عن خسارة «العنابي» أمام نصر حسين داي بهدفين، والأهلي أمام الفيصلي بهدف، في مفاجأتين من العيار الثقيل، واتفق الجميع على أن الأخطاء القاتلة تسببت في الأهداف جميعها!

قال جمال عبد الحميد مهاجم الزمالك السابق: قدم الوحدة مباراة جيدة، ولكن الفريق الجزائري استغل الأخطاء الدفاعية وسجل الهدفين، وأطالب ريجيكامب المدير الفني للوحدة بعلاج الأخطاء، قبل اللقاء الصعب أمام الأهلي لأنه مواجهة مصيرية للفريقين، خاصة بعد خسارة «الأحمر» من الفيصلي بخطأ غريب لمدافعه محمد نجيب، ولم يكن أحمد أيوب المدرب العام موفقاً عندما لعب بخطة لم تعتمد على الهجوم، إلا بعد أن اهتزت شباكه.

أما ربيع ياسين مدافع الأهلي السابق، فقال: لم أتوقع نتيجتي المباراتين على الإطلاق، والحسابات والتاريخ يقفان بجانب الوحدة والأهلي قبل الجولة الأولى، وأكثر المتشائمين لم يتوقع أن يخسر الفريقان، وأرى أن مواجهة يوم غدٍ سوف تشهد أداءً قوياً، ولا بديل عن لعب كل فريق بخطة هجومية، مع الأخذ في الاعتبار أن الهجمات المرتدة غاية الخطورة، في ظل حرص كل فريق على الاندفاع الهجومي.

وقال مجدي عبد الغني لاعب وسط الأهلي السابق: فوز نصر حسين داي والفيصلي خارج كل التوقعات، وهذا تأكيد أن كرة القدم تعطي من يجتهد، وخسارة الوحدة والأهلي نتيجة الأخطاء المفترض عدم ارتكابها من مثل هؤلاء اللاعبين الكبار، والمديران الفنيان للوحدة والأهلي عليهما دور كبير، ولا بد من تعديل خطة اللعب.

وأضاف محمد صلاح مدافع الزمالك السابق، إن عدم التمركز الجيد لدفاع الوحدة سبب الهزيمة بنسبة كبيرة، علاوة على إهدار الفرص السهلة بطريقة غريبة عكس لاعبي نصر حسين داي الذين انتشروا داخل الملعب جيداً، وأدوا بأعصاب هادئة بعيداً عن التوتر، ونجحوا في استثمار فرصتين تم ترجمتهما إلى هدفين، أما هزيمة الأهلي من الفيصلي فسببها الأول الإرهاق الشديد الذي ظهر على لاعبيه، بدليل أنهم لم يظهروا بالمستوى المتوقع، ومواجهة يوم غدٍ مع الوحدة صعبة. وشدد أشرف قاسم مدافع الزمالك الأسبق على أن نصر حسين داي لعب بتنظيم جيد، واعتمد على الكرات المرتدة لخطف هدف، ولكنه أحرز هدفين، عكس الوحدة الذي هاجم بعشوائية، ولم يجيد لاعبوه استغلال الفرص التي أتيحت لهم، واستحق نصر حسن داي الفوز، وهو ما ينطبق على الفيصلي الذي نظم صفوفه جيداً وأمن دفاعاته، ولعب على الكرات المرتدة، والأهلي استحق الهزيمة؛ لأنه لم يسعَ للفوز إلا خلال ربع الساعة الأخيرة من اللقاء، عندما شعر بالخطر. وأشار مصطفى رياض نجم الترسانة الأسبق إلى أن خسارة «العنابي» واحدة من أكبر المفاجآت غير المتوقعة، لوجود مجموعة متميزة من اللاعبين في صفوف «العنابي»، ومدير فني جيد، ولكنّ لاعبي الفريق وقعوا في أخطاء استغلها نصر حسين داي في حسم النتيجة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون مباراة الفريق أمام الأهلي ضمن الجولة الثانية، غاية في الصعوبة، بعد خسارة «المارد الأحمر» أمام الفيصلي، وهي أيضاً مفاجأة من «العيار الثقيل».