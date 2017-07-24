فرسان الإمارات أبطال مهرجان حمدان بن محمد للقدرة

أحمد طارق (يوستن بارك)

فاز الفارس منصور سعيد الفارسي بلقب كأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في يوستن بارك بالعاصمة البريطانية لندن، أمس الأول في المهرجان وسط تألق لافت لفرسان الإمارات، بعدما حصل الفارس غانم سعيد العويسي على لقب سباق 120 كيلومتراً، وتُوج الفارس سهيل علي الغيلاني بلقب سباق الناشئين، أما سباق 80 كيلومتر ذهب لمصلحة الفارس الشيخ حشر بن محمد آل مكتوم.

وحسم الفارس منصور الفارسي لقب السباق الرئيس بعد منافسة قوية مع الفرنسية أليسون أرمجناك، إذ سجل الفارسي زمناً قدره 7:56:52 ساعة، مقابل حلول أليسون في المرتبة الثانية بزمن قدره 8:45:02 ساعة.

وبالعودة إلى مجريات السباق تصدر الفارس خالد عبد الهرمودي المرحلة الأولى لمسافة 38 كيلومتراً على صهوة الجواد «دودز» المملوك لإسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً 1:41:56 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة الفرس «فيليانا» من إسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً قدره 1:42:03 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الفرس «بريوم دي باتي» المملوك لإسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً قدره 1:42:07 ساعة.

أما المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً فشهدت تقدم الفارس منصور سعيد الفارسي من المركز الخامس إلى الصدارة على صهوة الجواد «يوكيرفولي» المملوك إلى إسطبلات إم أر إم مسجلاً زمناً قدره 3:16:02 ساعة، كما صعد الفارس راشد ذياب المزروعي من المركز الرابع إلى الوصافة على صهوة الفرس «إيلانا» المملوك لباسكال إبرهارد مسجلاً زمناً قدره 3:16:06 ساعة، في المقابل حافظ الفارس سيف أحمد المزروعي على موقعه في المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 3:16:14 ساعة.