بيت السحيمي.. طراز للبناء الآمن والأبواب السرية

مجدي عثمان (القاهرة)

تشهد 115 غرفة مقامة على جزء من مساحة نصف فدان على الطراز المعماري الداخلي الفريد التصميم، للبيوت السكنية خلال القرن الـ 18، على طراز عثماني غير تقليدي، فلم يكن معروفاً أن تكون الحديقة وصحن المنزل بداخل أسواره، في عمارة البيوت، إلا قصور الأمراء والسلاطين، وبذلك يتميز بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبدالوهاب الطبلاوي في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية بالقاهرة، وعلى مقربة من بابي «الفتوح والنصر»، ويستخدم حالياً كمتحف لفنون العمارة الإسلامية ومركز للإبداع الفني.

يتكون البيت من قسمين، أو بيتين، القسم الأقدم هو القبلي، وقد بناه الشيخ عبدالوهاب الطبلاوي العام 1648م، والقسم الأحدث هو البحري، والذي بناه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي العام 1797م، وقد ربطه بالقسم القبلي، ما جعلهما بيتاً واحداً، وعُرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد الأمين الحربي السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، والذي توفي سنة 1928م.

والبيت يحمل التخطيط المعماري العثماني، حيث يُخصص الطابق الأرضي للرجال ويسمى «السلاملك» لاستقبال الضيوف وليس فيه أي غرف أو قاعات، والطابق العلوي للنساء ويسمى «الحرملك»، وكما يُفسره الأثريون هو المكان المُحرم على الغرباء دخوله، أو «الحريم» كما كان يطلق عليهن في ذلك الوقت، ومعناها المحرم على الغرباء والمحلل لرب المنزل فقط.

ويشتمل البيت على عدة قاعات تتألف كل منها من إيوانين بينهما دور قاعة يتوسط بعضها فسقية من الرخام وفي أسقف عدد من القاعات مناور يعلوها شخشيخة خشبية، وكسيت جدران بعض القاعات من أسفل بوزرات من الخشب المزخرف على هيئة بلاطات القيشاني وكسيت الأرضيات بالرخام، وبقاعات البيت مشربيات ونوافذ من الخشب الخرط ودواليب، وهناك كتابات قديمة تدل على تاريخ الإنشاء والمنشي ء وقصيدة البردة للإمام البوصيري.