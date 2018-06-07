صلاح يستعد للعودة من «نجريج»

محمد الدمرداش (القاهرة)

فاجأ محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، والمرشح للتواجد في القائمة النهائية لأفضل لاعبي العالم هذا العام، بإكماله مرحلة علاجه من إصابة الكتف، التي أصيب بها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في مسقط رأسه بقرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، قبل أن ينضم إلى صفوف الفراعنة غداً، استعداداً للسفر إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم.

محمد صلاح وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية قادماً من مدينة فالنسيا الإسبانية، التي قضى فيها قرابة 10 أيام للتأهيل والعلاج، حيث أدى برنامجه العلاجي في المدينة الإسبانية تحت إشراف طبيبه الخاص في نادي ليفربول، قبل أن يقرر العودة إلى القاهرة وقضاء يومين في مسقط رأسه بقرية نجريج، يعقبهما الانضمام لصفوف المنتخب المصري.

ولم ينس صلاح ناديه السابق، المقاولون العرب الذي تربى بين جدرانه وكان نقطة انطلاقه إلى العالمية، وبمجرد وصوله إلى القاهرة توجه مباشرة إلى نادي المقاولون، والتقى محبيه وتناول وجبة السحور مع أصدقائه والعديد من المشجعين وأعضاء النادي العريق، ودعم لاعبي فريق 2003 في المقاولون العرب، وهو الفريق الذي يستعد لخوض بطولة ودية في اليونان في الفترة المقبلة، وطالبهم بضرورة الفوز وتقديم مستويات رائعة وتشريف النادي.

وبعد انتهاء زيارته لناديه السابق والاجتماع مع العديد من أصدقائه، في ظل عدم حضوره إلى القاهرة منذ عدة أشهر، توجه نجم ليفربول مباشرة إلى مسقط رأسه في قرية نجريج، والتي يحرص دائماً على قضاء إجازاته بها.