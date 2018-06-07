«السعودي» يجرب خطة المونديال بمواجهة «المانشافت»

معتز الشامي (دبي)

يخوض الأخضر السعودي أهم محطاته الودية في ختام مشوار الإعداد لمونديال موسكو، عندما يواجه المنتخب الألماني مساء اليوم في مدينة كولون الألمانية، وهي المباراة التي يعول عليها الأخضر للوصول للفورمة الفنية اللازمة، قبل مباراة افتتاح كأس العالم أمام نظيره الروسي صاحب الأرض والجمهور يوم 14 الجاري.

ويحظى المنتخب السعودي بدعم ومساندة كبيرة، لاسيما بعد انطلاق حملة #الإمارات_معاك_يالأخضر، والتي أطلقتها الإمارات خلال اليومين الماضيين، وحتى انتهاء مشوار الصقور الخضراء في كأس العالم، كما تم توحيد البث يوم الاثنين الماضي بين قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، والقناة الرياضية السعودية وبرنامج الخيمة، فيما شارك نخبة من أبرز نجوم جيل الـ90 في الكرة الإماراتية، مع أشقائهم من مختلف أجيال الكرة السعودية، وذلك خلال الحلقة التي شهدت رسالة حب ووفاء ودعم وأخوة بين الشعبين الإماراتي والسعودي، وتعكس اللحمة القوية بين كلا البلدين الشقيقين.

ومن جانبه أشاد سعيد العويران لاعب المنتخب السعودي الأسبق بالمبادرة الإماراتية، التي أكد أنها تعبر عن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، وقال: دعم الإمارات للأخضر يثلج الصدور، ويعكس قوة العلاقات الأخوية بين البلدين، فكل من الإمارات والسعودية بلد واحد وشعب واحد بالتأكيد.

وكان العويران قد سجل هدفاً مارادونياً في مرمى بلجيكا في مونديال 94، ويمني النفس أن يوفق منتخب بلاده في الفوز بلقاء الافتتاح حتى يحافظ على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل لدور الـ 16 لكأس العالم، في ظل وفرة الدعم والمساندة الكبيرين للاعبي الأخضر، بخلاف الدعم الشعبي الكبير سواء من جانب المشجع السعودي، أو بالتحام الأشقاء في الإمارات مع الشارع السعودي أيضاً خلف المنتخب، وأضاف: الأخضر خاض مشوار إعداد مناسب للغاية، حيث واجه قوى كروية كبرى تتمثل في إيطاليا وبيرو وألمانيا، وقبلها مباريات أيضاً كانت قوية خلال أجندة الفيفا منذ تأهل المنتخب للمونديال عن مجموعته القوية في تصفيات آسيا.