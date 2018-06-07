«أبوظبي الرياضي» يكرم الكوادر المتميزة للمارشال الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

أقام مجلس أبوظبي الرياضي حفل الإفطار السنوي للرياضيين والأندية والشركاء والرعاة والإعلاميين والمتطوعين، في تجمع مميز وملتقى رياضي هادف لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون والعلاقات، بما يخدم مسيرة التطور الرياضي في إمارة أبوظبي.

كما شهد الحفل تكريم الكوادر المتميزة لفريق مارشال الإماراتي الذي أطلقه مجلس أبوظبي الرياضي قبل عام من الآن، لترسيخ العمل التطوعي التخصصي الاحترافي والعمل به أثناء استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

حضر الحفل الذي أقيم بخيمة المجلس بجزيرة الحديريات عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد فاضل الهاملي، رئيس اتحاد رياضة المعاقين، وفرناندو لويس ليموس إيقريجا سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، ورومان جولوفتشينكو سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجو جيتسو، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الحديثة، والعميد خليفة بطي الشامسي رئيس اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبيتر ويلر المدير التنفيذي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي، إلى جانب 300 متطوع ومتطوعة.

وبدأ الحفل بكلمة الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي الذي نقل خلالها تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يحرص وباستمرار على دعم المبادرات والبرامج التي تصب لمصلحة الوطن، وإغلاء رايته عالياً بكافة المحافل.