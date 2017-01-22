خلاف روسي إيراني قبل اجتماع أستانا غداً

عواصم (وكالات)

انضمت واشنطن لمباحثات أستانا بشأن سوريا، بإعلان وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن جورج كرول سفيرها لدى كازاخستان سيمثلها في الجولة التي ستنطلق غداً، وذلك بعد أول انتقاد روسي علني لموقف طهران الرافض لمشاركة الولايات المتحدة في المباحثات، قائلة على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الموقف الإيراني «يسهم في تعقيد» الأمور، مؤكداً أنه لا يمكن معالجة الأزمة بشكل بناء بدون مشاركة أميركية. وفيما تواصل عمليات التحضير للاجتماع بعقد لقاء بين وفد الفصائل السورية المسلحة مع الجانب الروسي في أنقرة، قبل اجتماع تنسيقي يضم الرعاة الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران) بأستانا اليوم، أكد يالتشين توبتشو كبير مستشاري الرئيس التركي أن هذه المفاوضات «سوف يكون لها أثرها في التسوية السورية والتطبيع في المنطقة برمتها». بالتوازي، أعرب مجلس الأمن الدولي عن تأييده لمحادثات السلام السورية في أستانا، من دون تهميش المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في في جنيف.

قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، إن الولايات المتحدة لن ترسل وفداً للمشاركة في المحادثات بعاصمة كازاخستان، بسبب المتطلبات الملحة الخاصة بعملية انتقال السلطة في واشنطن. وأفاد مارك تونر القائم بأعمال المتحدث باسم الخارجية، إن السفير الأميركي لدى أستانا جورج كرول سيمثل واشنطن في المحادثات، موضحاً في بيان «في ظل عملية التنصيب الرئاسي عندنا وما تتطلبه من إجراءات ملحة لنقل السلطة، لن يحضر وفد من واشنطن مؤتمر أستانا». وجاء إعلان واشنطن المشاركة في اجتماع أستانا، بعد أن اعتبر بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن موقف إيران يسهم في «تعقيد مسألة مشاركة الإدارة الأميركية في مفاوضات»، وذلك بصفة طهران «لاعباً مهما في التسوية السورية».

وفي حديث أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» نشر أمس، قال بيسكوف «مما لا شك فيه أنه ما كان لنا إلا الترحيب بالمشاركة الأميركية، فيما أن الوضع غاية في التعقيد في ظل وجود إيران لاعباً مهما في المسألة السورية وعدم ترحيب الإيرانيين بالولايات المتحدة». وتابع «هذه المسألة غاية في الأهمية في إطار لعبة حذرة للغاية»، معتبراً أن «تسوية المشكلة السورية بشكل بناء» مستحيل بمعزل عن مشاركة الولايات المتحدة. وأضاف «الإيرانيون أعربوا عن رفضهم مشاركة واشنطن في لقاء أستانا، وذلك بعد أن وجه الجانب الروسي الدعوة إلى واشنطن» لحضور هذه المفاوضات، وهذا ما أكده وزير خارجيتنا سيرجي لافروف». ولفت بيسكوف النظر إلى أن هذه النقطة، قد أثارت نوعاً من الخلاف في وجهات النظر بين موسكو وطهران، معيداً إلى الأذهان أن «صعوبة الوضع على المسار السوري بلغت حداً يحول دون تحقيق الانسجام الكامل بين مواقف الأطراف المعنية، الأمر الذي يقلل من احتمال إبرام صفقات الحل نظراً لتعدد الأطراف المنخرطة في هذه العملية.

ومن المنتظر أن تلتئم في أستانا غدا مفاوضات الوفد الموحد عن المعارضة المسلحة ووفد الحكومة السورية، كما جرى توجيه الدعوة للأمم المتحدة.